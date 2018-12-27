為何機場檢疫犬都是米格魯？4大基因榮登護國神犬

為何機場檢疫犬都是米格魯？4大基因榮登護國神犬(翻攝自 爆料公社)

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中時電子報

非洲豬瘟疫情越演越烈，深怕一個不小心傳入台灣，害死台灣豬，就吃不到滷肉飯了。因此，政府加強戒備、審查，機場更派出多隻防疫犬米格魯巡邏，逮住豬肉製品攜入台灣，但狗狗這麼多品種，為何可愛的米格魯最適合呢？網路溫度計報導，因為米格魯嗅覺敏銳、中等身材、溫馴、愛吃這4大基因，作為防疫犬再適合也不過！

●嗅覺敏銳

米格魯天生嗅覺驚人，強到比科學儀器還敏銳，特別是受過訓練的米格魯，只要幾秒的時間，就能聞出那裡有異味。

桃園機場的開朗男孩-Cosby(翻攝自 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局官網)

●身材適中

米格魯的體型不大也不小，在機場、大街上都能在擁擠的人潮中自由穿梭，且米格魯好動，高行動力讓他們能快速抓到誰藏著豬肉製品偷闖關。

(翻攝自 動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵)

●個性溫馴

個性親人的米格魯，喜歡跟人互動，和檢疫人員搭檔起來，更是合作無間的最佳拍檔。

(翻攝自 動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵)

●天生愛吃

為了使檢疫犬積極一點值勤，檢疫人員會透過「狗糧」當獎勵，增加牠們的行動力，讓效率大增。也因為他們愛吃，還有網友分享，他們連吃到只剩渣的蘋果，都能聞出來。

所以，如果在機場遇見米格魯對你搖尾巴、轉圈圈、坐著的話，恐怕就是你違規了，尤其是毒品它們更興奮！對此，網友們紛紛留言，「裁罰的款項至少要有一半提撥給米格魯加菜」、「真的好可愛，上班辛苦了」、「謝謝你們，守護台灣」。

(中時電子報)

(翻攝自 爆料公社)

文章來源：爆料公社

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