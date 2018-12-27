糖尿病患停藥險送命 14科醫護團隊接力救命

2018年12月27日 16:35 中時 王文吉

每個生命都是一樣寶貴！台中慈濟醫院動員14科醫護團隊，救回命危的糖尿病患。（王文吉攝）

胸腔內科醫師陳立修（右）說明簡先生到院急診時，肝、肺都有大面積膿瘍。（王文吉攝）

陷入昏迷的簡先生被送到加護病房時，全身插管超過20支。（王文吉攝）

簡先生昏迷15天後清醒，配合復健團隊協助訓練，重新控制自己的身體。（王文吉攝）

簡先生出院後寫卡片感謝加護病房主任沈煥庭（右）及護理長謝珮琪（左）。（王文吉攝）

糖尿病患簡先生自認「藥吃太多年了」，自行停藥1個月後，多日高燒不退，到台中慈濟醫院急診。醫師檢查發現簡男肝膿瘍大如棒球，細菌甚至擴散至肺部，隨即陷入昏迷，轉送加護病房，緊急插管超過20支，並裝置葉克膜。院方動員14個醫療團隊，逾600人次接力搶救，一度命危的簡男，歷經3個月治療逐漸康復。

胸腔內科醫師陳立修表示，簡先生自行停用糖尿病用藥，以致原本在腸胃道中的細菌經血液被帶入肝臟，造成肝臟感染引發肝膿瘍達10公分大小，雖然感染科使用正確的廣效抗生素，但失控的血糖讓白血球及免疫系統失去作用，後續併發敗血症且轉移成肺部膿瘍。

陳立修指出，肺膿瘍導致病患兩側肺葉遍布20個大大小小破洞，超過肺葉面積一半，破壞6成肺部功能，出現急性呼吸窘迫並引發嚴重肺部穿孔與氣胸，插管後用呼吸器幫忙，效能調到最大仍無法改善缺氧，生死交關急性期，靠心臟外科體外循環系統團隊放置葉克膜救命。

每個生命都是一樣寶貴，儘管簡先生病情非常不樂觀，但慈濟加護病房團隊每天討論如何救治照護，除為他進行裝上呼吸器、裝置葉克膜延續生命外，還裝置胸管引流肺部，配合抗生素治療，幫助身體自主復原，終於讓病人撐過危險期，肺部功能漸漸平穩，葉克膜裝置10天後移除，並進行氣切。

簡先生昏迷15天後清醒，全身肌肉無力，甚至連一根小指頭都舉不起來，他以為成了廢人，還灰心質問醫師「為什麼要救我回來？」營養師、藥師此時介入提高營養加強機能，復健團隊則在加護病房及早展開心肺復健訓練，一步步進步到手腳稍微會動。

走過生死邊緣的簡先生，今年9月告別躺了近90天的病床，短暫在護理之家接受照顧，最後由耳鼻喉科醫師評估拿掉氣切管，完全沒有任何後遺症平安回家。

簡太太從徬徨失措到重拾圓滿家庭，對醫護團隊有說不盡的感恩。她說，醫護人員為確認先生病情，推病床從3樓加護病房到1樓做影像檢查，將近20人管控電梯、管制通道，還邊注意病人身上管路，分秒必爭的用心令人感動。

簡先生夫妻感恩團隊搶救生命，日前特地帶著蛋糕與感恩卡到加護病房致謝，醫護人員看著他恢復健康走回病房，感動不已含淚擁抱並鼓勵他「一定要好好活著」。

陳立修醫師將簡先生寫的卡片放在辦公桌前面，上頭寫著「未曾經歷如此的生命拔河，有幸及時的援手，讓我們家庭的幸福得以延續。」加護病房主任沈煥庭、謝珮琪護理長分別收到不同卡片，也被深深打動，時時提醒他們不論再困難的個案，都不能放棄。

邱國樑醫祕代表簡守信院長感恩14個醫療單位，他指出，重症治療有賴整體醫療體系的相互合作，簡先生住院近90天，在團隊照顧下穩定病情，最後沒有任何後遺症平安出院，感謝每位醫護同仁接力克服困難，「重新看見病人與家屬最美的笑容，就是醫療的價值」。

(中時 )