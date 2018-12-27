賴揆：元旦連假首試辦0-10時暫停收費

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行政院長賴清德今天聽取「108年元旦連續假期交通疏運計畫」報告後指出，元旦連續假期即將於本周六到來，為分流尖峰時段旅運量，交通部推動數個具體措施，包括元旦當天國道首次試辦當日0-10時暫停收費措施，交通部應加強宣導疏散人潮。

賴揆說，這次連假疏運措施，包括在假期最後一天(元旦)，國道首次試辦當日0-10時暫停收費措施；台鐵開行台北-花蓮優惠復興號列車；東線新自強號實名制及返鄉、返工專車；台鐵、高鐵及離島空運的運能均有提升。

賴揆要求交通部加強宣導各項疏運措施，督導各公共運輸單位切實掌握旅運狀況，並加強餘票釋出、機動增班等資訊揭露，以及強化應變機制，讓國人有一個平安快樂元旦假期，另請內政部妥善運用警力，以期達到治安平穩、交通通暢的目標。

此外，針對各地方政府多有舉辦元旦或跨年活動，賴揆也請交通部協調地方政府妥善規劃公共運輸接駁計畫，以順利平安疏散各活動人潮。

交通部則提醒，新版1968App已提供互動式查詢路況功能，用路人可於上路前查詢旅行時間預測及替代道路行駛時間即時資訊，行駛中並有路側資訊可變標誌可供即時訊息取得；此外，行駛國5的用路人，也可利用藍芽交通資訊推播系統，獲得最新即時路況，只要聰明用路就能方便輕鬆。

(中時 )

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