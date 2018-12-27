韓國瑜勝選太威！高雄知名餐飲集團翻身業績飆2成

2018年12月27日 16:09 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

河邊餐飲集團董事長張素鑾(圖中)多年來支持兩岸交流，集團轄下不僅提供場地，也引進北京便宜坊烤鴨。(中時報系資料照片)

韓國瑜勝選讓企業起死回生！從11月吹起韓流風贏得勝選，到本月25日走馬上任高雄市長，短短不到2個月內，韓國瑜為高雄打響知名度，也加持帶動了在地的觀光經濟。高雄知名餐飲集團河邊海產創辦人兼董事長張素鑾表示，韓國瑜勝選後，實質感受到高雄消費者信心提振不少，公司業績因而成長2成，逐漸從衰疲的市場找到一線生機。

這兩年兩岸關係急凍，全台經濟與消費力道持續疲軟，也讓高雄知名餐飲集團河邊海產今年7月底驚傳經營不善或跳票傳言，但業者對外否認。河邊海產最高峰曾創下年營業額10億元的紀錄，創辦人兼董事長張素鑾就是關鍵人物。

中評社報導，北京特色周幾乎連年在高雄舉辦，河邊餐飲集團向來支持兩岸交流。久未露臉的張素鑾今日受訪表示，韓國瑜勝選後，確實感受到高雄消費者信心提振不少集團業績確實比以往回升2成。人稱阿鑾姊的她補充說，現在確實聽到很多利多消息，真希望這些利多消息可以轉化為實質對百姓的助益。基層百姓也是要顧肚子的，她覺得兩岸能多交流，讓人進來是好事一樁。

(中時電子報)