烏來區長周守信涉賄交保40萬 檢抗告遭高院駁回

烏來區長周守信涉賄交保40萬，檢抗告遭高院駁回。（本報系資料照片）

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檢調偵辦新北市烏來區選舉賄選案，懷疑當選烏來區區長的周守信涉嫌以每票5000元至1萬元代價買票，搜索、約談周守信等人，北檢檢察官訊後，以周守信違反選罷法罪嫌重大，有串滅證之虞，向北院聲請羈押禁見，但北院裁定周以40萬元交保，檢方不服向高院提抗告，高院裁定駁回，周以40萬元交保確定。

烏來區是新北市唯一原住民自治區，今年共有4人角逐區長寶座，區民代表有13人競爭7席，選情十分緊繃。其中周守信為前官派的烏來區長，是首屆民選區長高富貫的親戚，在烏來區為知名的政治家族，今年周守信僅以1460票險勝對手19票。周守信在開票日當晚在臉書發表感言，「絕不會讓鄉親失望！」，沒想到因涉賄選遭偵辦。

檢調接獲檢舉，指參選新北市烏來區長的周守信、區民代表的林洋山及忠治里里長的高建章3人，涉嫌在選舉期間，透過樁腳以每票5000元至1萬元代價，向2、30位選民買票，事後，周、林2人順利當選，僅高落選。

台北地檢署檢察官郭耿誠17日指揮新北市調查處70名調查官、新店警分局30名員警上山，兵分10路搜索，共約談周、林、高及6名樁腳、20名選民及證人6人共30人。據了解，有選民已坦承收錢，並繳回賄選不法所得。

檢察官訊後，18日凌晨諭令周守信、林洋山3人聲押禁見，另8名被告獲3萬至10萬元不等金額交保。但北院裁定周以40萬元交保。

(中時 )

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