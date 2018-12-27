衛生紙之亂被罰350萬元 大潤發提告今判敗訴

2018年12月27日 16:24 中時 王己由

今年農曆春節後爆發的衛生紙搶購風潮，被網友戲稱是「安屎之亂」，公平會調查後認定引爆搶購潮，並導致社會出現物價上漲氣氛的衛生紙案，是量販通路商「大潤發」發布衛生紙漲價不實訊息誤導民眾，開罰大潤發流通事業股份有限公司350萬元，大潤發不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院今(27)日認定裁罰有理，判決大潤發敗訴。

大潤發被公平會認定是衛生漲價元凶的事證，主要是大潤發今年2月23日，透過電子郵件及line群組發送衛生紙漲價訊息新聞稿予媒體業者，訊息提到「衛生紙確定大漲30％，賣場業績急飆5倍」。認為大潤發以新聞稿進行不實促銷，為足以影響交易秩序的欺罔行為，違反公平交易法第25條規定，今年3月21日裁處350萬元罰鍰。大潤發不服，提起本件行政訴訟。

北高行審理認為，大潤發是量販通路商，在未獲有確定衛生紙漲幅資訊，也未確認漲價幅度及調漲時間點的情形，逕對外發布「衛生紙確定大漲30%」的漲幅訊息及確定調漲時點，並在新聞稿中敘及原告當時所進行關於衛生紙的促銷方案，可認大潤發所為核屬不實促銷的手段，有刻意誤導消費者情事。

大潤發發布新聞稿時間點與該新聞稿所稱的調漲時間點即107年3月中旬，都與大潤發第二波降價的促銷檔期有所關聯。足證大潤發應是藉由發布新聞稿的手段，表明衛生紙將在該促銷方案結束後漲價，達到宣傳促銷兩款衛生紙目的。

合議庭認為，大潤發發布新聞稿後，各大媒體刊載該新聞稿內容，隨即造成衛生紙搶購潮，銷量大增，導致各大賣場忙著出貨、補貨，並有補貨不及面臨缺貨情形，衛生紙製造業者為因應衛生紙搶購潮，也有加開產線因應，造成生產成本增加，加深消費者預期心理需求，全民瘋囤貨，消費者正常消費行為受到干擾，負責物流的郵局亦必須增加數倍人力，以消化大量貨單。故大潤發發布的新聞稿，確實足以影響衛生紙市場交易秩序。

大潤發故意以誤導消費者的衛生紙漲價訊息，進行不實促銷，導致衛生紙市場突發性供需失調的異常現象，影響層面廣泛。衛生紙為民生必需品，因大潤發發布的新聞稿，引發全國消費者恐慌性採購及市場交易秩序失衡，並導致生產成本增加、消費者正常消費行為受到干擾，已嚴重影響市場交易秩序。公平法依法裁處350萬元罰鍰，沒有量濫用情形，大潤發訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

(中時 )