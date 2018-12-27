醒吾科大招印尼生：未透過仲介 一切合法

2018年12月27日 17:13 中時 林志成

國民黨立委柯志恩指控醒吾科大透過仲介招收學生，並讓他們超時打工。醒吾科大今天澄清，他們未透過仲介，而是與印尼邦加省教育廳合作招生，印尼生來台後，也都是依照規定打工或實習，完全合法。

醒吾科大表示，在招印尼生過程中，很多仲介找上門來，但他們都拒絕，只與印尼官方或學校共同招生。106學年秋季班資訊管理系共招收30位學生，入台時間為107年10月18日、19日及21日入台，抵台後由學校派人接機，然後安排他們入住學生宿舍。

醒吾科大國際長國安民表示，然學校提供印尼大一生全額獎學金，但學生經濟條件差，希望打工賺取生活費，因此學校安排他們到竹科優你康企業打工，要不要去，也尊重學生自主決定。

根據規定，新南向產學國際合作專班的學生，大一可以打工、不能實習（每周至多20小時），大二則可以同時打工及實習（每周至多40小時）。醒吾表示，這30個學生，大一時每周上課3天、打工3天，大二時每周上課2天、實習及打工4天，工作時數都在法律規定的範圍內。

國安民表示，這批學生入學後，印尼邦加省長曾前來探視，告訴他們如果無法適應可以回印尼，但沒人願意回去。但其中3個學生，因為缺課太多，及在打工或實習時原本答應上工卻沒來，無法適應台灣的生活，因此學校把他們送回印尼。

國安民表示，印尼學生打工或實習的優你康位屬竹科，是一家興櫃公司，他們不可能為了2、30學生去做違法的事。而且學生打工或實習不能上夜班，優你康願意配合，學校相當感激。

優你康公司則發表聲明說，新南性產學合作國際專班將課業與實習結合，他們相當認同，因此與醒吾科大合作一起培育未來人才。他們提供合法且乾淨的環境給予學生們打工，對於媒體不實報導，將保留法律追訴權。

(中時 )