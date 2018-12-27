2018 BIG BAND基隆跨年　電音「基隆水噹噹」現活力

「2018 BIG BAND基隆跨年晚會」活動記者會27日在基隆市文化中心舉辦，市長林右昌（中）、文化局長陳靜萍（林右昌前排左）、董事長樂團及台客電力公司盛邀民眾在31日共同參與基隆的跨年晚會。（張穎齊攝）

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轉眼又到跨年時刻，基隆市政府今（27）日邀集董事長樂團以及台客電力公司在文化中心舉行「2018 BIG BAND基隆跨年晚會」活動記者會，公布今年的主題曲電音版的「基隆水噹噹」，用輕快節奏展現基隆特色與熱情，市長林右昌與文化局長陳靜萍也邀請大家到基隆跨年，一起在鳴笛聲、煙火及最具特色獨立樂團表演中，迎接2019。

董事長樂團在2016年為基隆特別創作歌曲「基隆水噹噹」，把廟口夜市、崁仔頂現撈仔、雞籠中元祭放水燈在地特色寫入歌中，今年由台客電力公司延續創作精神，改編為電音版「基隆水噹噹」，邀大家一起來最水的基隆跨年。

林右昌表示，今年獨立樂團陣容堅強，更大讚在地獨立樂團是「基隆之光」，他舉出「基隆水噹噹」改編電音板，更加有活力、希望，邀請市民及外縣市朋友共襄盛舉，颳風下雨也要歡樂迎接2019年。

陳靜萍指出，台灣獨立音樂新世代崛起，市府自2014年起，號召獨立樂團參與跨年晚會演出，至今邁入第4年，成功營造基隆，年輕、活力及勇於創新的城市風格，打造文化藝術創作之都，讓基隆跨年晚會成為獨立樂迷心中，最具指標性的跨年首選。

此外，今年跨年還會有人氣獨立樂團「老王樂隊」、「八十八顆芭樂籽」、「滅火器」、日本知名女子樂團「su凸kod凹koi(JP)」接力演出，以及在地樂團「鏽鉚釘樂團」、「搖滾大嬸」等。

市府表示，今年跨年晚會，首次在基隆港西三倉庫旁停車場舉辦，最後會由「董事長樂團」壓軸演出，用最嗨的音樂陪伴民眾一同倒數，以繽紛地標煙火及全台唯一船笛噴水秀，為2018年畫下完美句點，迎接2019年最溫馨動人的第一秒。

(中時 )

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