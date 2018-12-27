侯友宜參加行政院會 要求中央公平對待新北

2018年12月27日 16:48 中時 王揚傑

新北市長侯友宜今（27）日下午到板橋區公所訪視，受訪時談到上午參加行政院會時的內容，侯友宜表示，他在行政院會中有說，中央和地方本來就要攜手合作，台灣小小的，厝邊隔壁、親戚五十，都是好朋友，每個人的心都愛這塊土地，共同打拚。

侯說，他有向賴院長建議幾件事，有些老問題、有些新問題，比較老的問題就是財政收支劃分法一筆的沒有修改，對新北市的市民不公平、不正義，像我們的人均預算4萬，台北市6.4萬，我們的中央統籌分配稅款也是六都最少，一個人8000，台北市1萬5000，算一算升格這8年來，按照以前的算法，中央還欠我們1500億。

他向賴院長建議，希望在整個財政分配上公平，讓新北市在很多建設需要資源經費的部分，給我們公平的待遇，賴院長也交代財政部儘速去處理。

侯友宜表示，他還向賴院長說，在競選期間老縣長和他都有提出相同的看法，板橋最菁華的捷運站那塊土地，他提出要做為科技影音創意樂園，老縣長說要做兒童博物館，這塊地是文化部在管理，這麼多年來一直沒有妥適的運用，蠻可惜的，希望這個問題能夠重視，而且更快速的做個改變。賴院長也要求文化部重新思量，看要從哪個方向，讓這塊土地能夠活化。

侯友宜說，非洲豬瘟的問題很重要，他也把地方做的跟中央回應，中央的政策不管是高溫蒸煮或是有關廚餘轉換成飼料的問題，都把基層豬農碰到的問題提出來反應，他也會配合中央全力貫徹，非洲豬瘟的問題絕對不能從境外移入，阻絕於境外絕對是最重要，要去防堵的，我們地方要做好萬全的準備。

侯說，他提到這個問題，覺得賴院長蠻開心的，頻頻做些指示，中央和地方大家一起來面對，在中國大陸幾乎都淪陷的狀況，我們要做好應變的萬全準備。

侯友宜表示，開會是要解決問題，不是吵架，他把實際的困難、問題提出，希望中央能夠給我們一個公平的方式去解決，這是他身為新北市長該說的。賴院長也指示，希望大家用良性、和諧、積極的態度去解決民眾所碰到的困難。

對於「賴院長」變成「蘇院長」，侯友宜說，院長都是新北市出來的人，賴院長是萬里人，老縣長雖然是屏東人，但他在台北縣、新北市服務很多年，很樂見從台北縣、新北市有機會去做行政院長，他就了解治理400萬人口這麼大的新北市不簡單，新北市的問題愈了解的人能多一份體諒的心，對新北市支持。尤其我們的總統蔡英文戶口在永和，她也是新北市，所以希望給新北市一個公平、正義的對待。

至於蔡侯會的時間，侯友宜說，靜待總統方便的時間和地點，為了市民解決事情，總統支持的力量愈大，他會愈歡喜，見面就是解決問題和做事情。

(中時 )