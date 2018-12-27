民眾支持政府反毒 法務部民調逾七成滿意

2018年12月27日 16:46 中時 陳志賢

法務部日前委託國發會辦理「反毒滿意度」民調，調查結果顯示，有73.6%受訪者滿意、支持政府的反毒作為，法務部今表示，民眾對於政府反毒作為的肯定與支持，將是檢警調第一線反毒同仁衝鋒陷陣、持續落實「毒品零容忍」的最大靠山。

法務部表示，據法醫研究所統計，2016至2018年10月間新興毒品致死案例166件，2017年全年度即高達100件；而今年在強力執行各項反毒行動方案下，前3季案例數減少為32件，相較去年同期的94件，有64%的下降幅度，顯示新興毒品的防制策略已發揮一定作用。

另台灣初犯吸食總人數，自2014年起總人數均在1.7萬至1.9萬人間，但根據高檢署與警政署統計，今年1至10月毒品新生人口為1萬2874人，顯示國內新生毒品人口獲得有效控制。

法務部說，反毒工作後續將加強辦理新興毒品尿液檢驗，建立青少年藥物濫用長期調查監測機制與個案追蹤輔導及資料庫，強化檢察機關數位採證能力，規劃地區性或區域性擴大臨檢以提高涉毒熱點見警率，建置整合性藥癮醫療示範中心，發展轉診分流處遇系統與藥癮治療處遇專業人才培訓制度；推動施用毒癮者多元處遇方案以及完善設立毒品防制基金等方案。

這項反毒民調於107年12月12日至13日進行，以台灣地區住宅電話為母體、尾數2碼隨機進行抽樣，有效樣本為1129位成年人；在95%的信心水準下，抽樣誤差約在正負2.92個百分點以內。

(中時 )