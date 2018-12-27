彰檢第2波當選無效之訴10人 含2新科縣議員

2018年12月27日 16:36 中時 鐘武達

彰化縣5合1選舉的當選人已在25日就職，彰化地檢署偵辦賄選與暴力的腳步也很迅速，繼上月30日提起首波5人的當選無效之訴後，27日又發布第2波當選無效之訴10人名單，除了4名村里長、4位鄉鎮民代表，還有縣議員施嘉華與陳銌銌。

彰檢襄閱主任檢察官黃淑媛指出，彰縣5合1選舉彰檢提出的當選無效之訴總計15人，分別是因本人或其親屬涉嫌賄選、或因對其他候選人有暴力行為，檢察官依《公職人員選舉罷免法》第120條第1項第2、3款提起當選無效之訴，而10名被告都是犯行明確才會採速審速決、明快起訴。

黃淑媛表示，檢方首波提當選無效之訴的5名當選人有4名村里長與1名鄉鎮民代表，第二波當選無效之訴的10人，則除了4名村里長與4名鄉鎮民代表之外，更有2名縣議員。

第3選區施嘉華，是因父親與樁腳涉及金錢買票；另第1選區女議員陳銌銌則因與夫婿即當時的彰化市長候選人張東正聯名贈送選民價值約200元的花瓶，經檢方認定明顯有對價關係、違反選罷法，兩人分別以10萬元交保中。

27日遭提起當選無效的10人，25日才就職就都立刻面對官司纏訟，最後還可能遭到解職，為此，各界無不議論紛紛，有政壇人士甚至揣度「他們就職，心情肯定像是如坐針氈」。

(中時 )