綠委人格保證中央不會惡搞韓國瑜 吳子嘉笑到趴下

2018年12月27日 16:29 中時電子報 邱珮畇

李俊毅表示，他呼應一下吳子嘉，他認為吳在幫禿子市長解套，吳子嘉公開呼籲，中央不敢亂來。吳子嘉當場反駁說，中央絕對敢啦!新潮流絕對敢開記者會，你又不是沒有被新潮流搞過?(Youtube截圖)

【完整版】財政部吐槽韓市長城市稅？陳麗娜：高雄也有收代金！2018.12.26《新聞龍捲風》

高雄市長韓國瑜就任前被用「交管五天」修理，美麗島電子報董事長吳子嘉表示這只是一盤小菜，新潮流準備打垮韓國瑜，未來3-6個越高雄一定都是負面新聞。民進黨立委李俊毅昨日在《新聞龍捲風》表示，他用政治人格掛保證，中央不敢給韓國瑜穿小鞋!吳子嘉當場笑到趴下，說除非李俊毅接行政院長那還有點可能。

美麗島電子報董事長吳子嘉日前在政論節目上說，韓國瑜是誤闖叢林的小白兔，他太不了解新潮流跟民進黨的厲害，以及陳菊執政12年下來勢力之大。他預估接下來3-6個月，高雄仍然會是新聞焦點，但都是負面新聞，「交管5天」只是一盤小菜，為了2020立委選舉，綠營議員將瘋狂式攻擊韓國瑜!

民進黨立委李俊毅昨晚與吳子嘉一起上《新聞龍捲風》。李俊毅表示，他呼應一下吳子嘉，他認為吳在幫禿子市長解套，吳子嘉公開呼籲，中央不敢亂來。吳子嘉當場反駁說，中央絕對敢啦!新潮流絕對敢開記者會，你又不是沒有被新潮流搞過?

李俊毅笑說「被搞過好幾次，現在還在被搞。」他表示，第一，如果說陸客來，跟你中央無關，確實2020很難選；如果陸客不來，跟你中央有關，你2020也不用選了!你擋人家賺錢啊!這個剖開後你就死了。

李俊毅表示，中央維一解套的方式就是，讓陸客來，但是在我中央的協助下。吳子嘉說「沾光就是了」。李俊毅反駁，是中央地方合作，如果不這樣，2020也不用搞了。吳子嘉說「是善良的李俊毅的說法，還有邪惡的某派系，好不好!」

李俊毅接著表示，聽說中央已經在準備小鞋子要給韓國瑜穿了?什麼地方自治稅要經過誰同意，這種說法都沒有法律常識，去看地方自治法，哪一項需要中央核定，只要經過議會就好。若中央不同意韓備查，韓就去夜宿行政院。李俊毅說，韓可以夜宿果菜市場，也可夜宿行政院，中央經不起這個壓力

李俊毅強調「我是用我政治人格保證喔!中央不會給韓國瑜穿小鞋，也不敢給他穿小鞋!」吳子嘉當場笑到趴下，說「說除非下個月俊毅接行政院長可能不一樣」。李俊毅則說「如果明天接就好了!」

李俊毅並幫韓國瑜說話，認為他視察果菜市場被綠營批評快閃做秀很不應該，過去民進黨沒做過視察這種事情，就不應該批評。主持人戴立綱笑說「你們兩個會不會被開除黨籍?」吳子嘉笑說「我不會，他會。並說李俊毅是民進黨的良心，他自己是民進黨的防腐劑」。

(中時電子報)