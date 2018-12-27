兒子會變魔術！每塊橡皮擦都被消失 媽媽用這招網友笑傻

媽媽抱怨兒子橡皮擦失蹤率100%。(翻攝爆怨公社)

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中時電子報

臉書社團上有一位媽媽PO文表示，不懂孩子的橡皮擦為何一直不見，心累的她最後買了一個，比兒子手掌還大的橡皮擦，表示「如果這次都沒改善，我相信我已經盡力了」。引起許多網友共鳴，回應表示，「相信我，再大都會不見」、「我家的也是，只差鉛筆盒還沒丟而已」。

一位媽媽在臉書社團《爆怨公社》PO文表示，「為什麼小孩橡皮擦失蹤率可以高達100%？」並PO附上照片表示「如果這次都沒改善，我相信我已經盡力了」圖中她兒子正在寫作業，旁邊放著一個筆小朋友手掌還大的橡皮擦，目測有鉛筆2/3長度。

媽媽抱怨兒子橡皮擦失蹤率100%。(翻攝爆怨公社)

文章一出，許多家長網友紛紛回應表示，「相信我，再大都會不見」、「大塊沒用，我已失敗」、「幾乎是一星期用一個」、「我家一個學期就買一盒」、「失蹤率高到我想做成項鏈給她帶著」、「小孩真的是會吃橡皮擦的怪獸」、「我家的也是，只差鉛筆盒還沒丟而已」

也有其他家長網友提供方法「橡皮擦中間鑽一個洞，用伸縮繩綁」、「我買了一百顆候著」、「不需要買太好的橡皮擦買小塊的就好」、「這塊會被分屍！不如乾脆自己分三份，不見再給」。

(中時電子報)

網友提供方法。(翻攝爆怨公社)

文章來源：爆怨公社

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