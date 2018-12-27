2020與柯合作？ 游盈隆：一點可能性都沒

2018年12月27日 17:12 中時 季志翔 、 曾薏蘋

民進黨九合一大敗後，綠白是否合作浮上檯面，被問到若選上黨主席，2020年總統選舉，是否禮讓台北市長柯文哲？民進黨主席參選人游盈隆今斬釘截鐵表示，「一點可能性都沒有。」

游盈隆說，選舉才剛結束，對很多民進黨員來講，提這個問題好像潑汽油一樣。

媒體詢問游盈隆，總統選舉上，民進黨可能只提名副總統、讓柯文哲當總統候選人？游盈隆說，「那樣的事情是不可能發生」。

他說，民進黨畢竟是執政黨，掌握行政權、還有68席立委的大黨，沒有理由自己推副手、另外推無黨籍當總統，一點可能性都沒有。「不是我不樂於、而是那樣事情發生的機率是零」。

至於可能徵召柯文哲？游盈隆說，民進黨作為台灣主要政黨、不可能放棄總統提名，自甘為配角，去與別人搭檔。

立委選舉上，是否與時代力量合作，游盈隆說，在某些極端情況底下，有彈性的提名是必要的，但要看個案而定，畢竟時代力量與民進黨有共同的目標與理想，應該要有這樣的彈性存在。

此外，民進黨敗選後，接連發生「插管」、內閣總辭時間未定、綠委高志鵬貪污官司定讞「中箭落馬」等事件。游盈隆形容，一連串政壇重大事件發生，「都讓我有台灣紙牌屋的感覺」；他指出，縣市首長當選人都已走馬上任，但中央政府卻仍處於「兵荒馬亂」之中，問題層出不窮，好似失控狀態，滿糟糕的。

(中時 )