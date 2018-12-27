救救小鴨 畜衛所「卵黃抗體」提升9成育成率

家畜衛生試驗所27日發表「水禽病毒性疾病多價卵黃抗體」。（游昇俯攝）

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入冬國人喜食薑母鴨，台灣肉鴨每年也有逾80億元產值，但畜養之小鴨好發鴨病毒性肝炎及水禽小病毒感染症，一周齡以下雛鴨死亡率可高達95%，往往造成農民龐大損失。家畜衛生試驗所針對這兩種疾病研發的「多價卵黃抗體製劑」，可有效將小鴨育成率提升至99%，有效降低水禽病毒性疾病對鴨隻的危害。

鴨病毒性肝炎會造成鴨隻肝臟病變，水禽小病毒感染症則會造成鴨隻腸子壞死、鴨喙短小，出現下痢、進食困難等症狀，對三周齡以下雛鴨影響很大，一周齡以下雛鴨感染死亡率更高達95%。

畜衛所副所長許聰文表示，1989年台灣曾同時爆發此兩種疾病，造成180萬隻雛鴨中有44萬隻受到感染，其中30萬隻因此死亡，死亡率逾6成8，僅3成存活。

畜衛所研究員曾俊憲表示，過去即有疫苗可施打種鴨，但怕雛禽受到移行抗體干擾，或是在施打種鴨時造成鴨隻緊迫，產蛋率下降，飼主施打疫苗意願不高，故畜衛所研發水禽病毒性疾病多價卵黃抗體，專供雛鴨施打，可有效降低雛鴨死亡率達3成以上。目前已完成2場田間試驗，土番鴨場田間試驗育成率可達97%、99%。

曾俊憲指出，為種鴨施打疫苗約需花費24元，若改對此種鴨所能生產的100隻雛鴨施打抗體製劑，則需約40元，雖然成本較高，但相對於雛鴨售價每隻15至30元不等，鴨農一般不會在意疫苗製劑支出，抗體製劑可供鴨農另一種有效防疫選擇。

畜衛所建議，種鴨應於產蛋前8周注射疫苗，雛鴨則應於1日齡及10日齡各一劑卵黃抗體製劑，可有效保護雛鴨度過易感染疾病時期。

(中時 )

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