原能會收到核二廠除役許可申請

距離核二廠1號機運轉執照到期還剩整整3年，台電依規定今天向原能會提出核二廠除役許可申請。（資料照／台電提供）

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原能會證實今（27）日收到台電公司提送的《核二廠除役許可申請案》，副主委邱賜聰表示，將依程序先進行申請案的程序審查，確認申請書件齊備之後，才會開始進行實質審查作業，至少需18、19個月左右，預計2020年完成全部審查。

原能會表示，核二廠1、2號機運轉執照分別於2021年12月27日及2023年3月14日屆期，依照《核子反應器設施管制法》的規定，台電應於機組預定永久停止運轉的3年前提出除役許可申請，而台電也依規定於今日向原能會提出核二廠除役許可申請。

邱賜聰說，原能會已規劃核二廠除役的審查作業，並組成專案審查團隊，開始執行相關作業。預定於1個月內完成「程序審查」，後續的「實質審查」作業，包括派人到核二廠現勘，則規劃於18個月內完成。不過實際審查期程還要看台電對於審查意見的回覆，以及答覆的內容是否合宜，因此也有可能會再做一些調整。

原能會表示，在實質審查期間，除了將核二廠除役計畫上網公開之外，也會函請地方行政機關提供意見，並舉辦地方說明會，聽取地方民眾的意見，作為審查作業參考之用。

至於核二廠除役的環評審查，由於台電自願進入程序更周延的二階環評，目前仍在核二廠所在地舉辦公聽會，廣泛聽取當地民眾意見，尚未進入環保署專案小組審查階段。按規定，原能會在審核通過台電的除役申請後，還要等環評通過，才會發給台電除役許可，進入25年實質除役階段，包括：停機過渡8年、拆廠12年、廠址最終狀態偵測3年、廠址復原2年。

至於低階與高階（用過核燃料棒）的核廢料如何處理？在找到最終處置場所前必須先移到乾貯設施，目前核一的乾貯場遭新北市政府卡關無法使用，核二乾貯場則已進入環評審查。

(中時 )

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