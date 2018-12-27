基隆跨年晚會 台客電力公司開場 董事長唱壓軸

2018年12月27日 16:49 旺報 廖慧娟

基隆市政府今天（27日）舉行「BigBand基隆跨年晚會」記者會，由台客電力公司改編演唱電音版「基隆水噹噹」熱鬧開場，並宣布今年將有鏽鉚釘樂團、搖滾大嬸、老王樂隊、台客電力公司、八十八顆芭樂籽、日團「su凸kod凹koi」、滅火器等獨立樂團拚場，並由董事長樂團擔任壓軸演出。

董事長樂團吉他手小白是基隆在地人，他表示：「在家鄉演出、倒數，意義非凡。」全球趴趴走，在50個城市表演的董事長樂團表示，每到一個城市雖有驚喜，但想家的心，總會讓他們有所聯想，例如到了海港城市，就會不禁想起基隆的美景與美食，無論出國多久，還是回家的感覺最好。

12月31日登的基隆跨年晚會，今年有新亮點，不僅移師至基隆港西三倉庫旁停車場，而且從下午3點起，台客電力公司將駕駛專屬電力宣傳車前往「基隆文化中心」等地宣傳或演唱，晚上8點正式開唱，活動現場將發送限量LED手環及發光加油棒。

活動將透過基隆的吉隆有線電視台、台灣好直播APP、LINE TODAY直播入口連結、Facebook粉專包含「基隆市跨年晚會」及「Emerge Live X No Fear Fest」、Youtube頻道「魅力基隆」及「公共電視網路直播 PTS Live」；2018基隆市跨年晚會官網及「公視+」影音平台也會同步直播。

(旺報 )