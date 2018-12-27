任蘇貞昌為閣揆 游盈隆：敗軍之將不足以言勇

2018年12月27日 17:03 中時 曾薏蘋

民進黨九合一大敗，傳行政院長賴清德辭意甚堅，前行政院長蘇貞昌將回鍋接閣揆。民進黨主席候選人游盈隆今表示，若最後總統決定任命蘇；他呼籲高層，在做決定之前，恐怕須三思而後行，「敗軍之將，不足以言勇。」

但他也說，任用蘇「那會是一劑猛藥」，或許可以讓民進黨在「短期」之內振奮起來。

由於蘇蔡間關係不佳 ，游盈隆也提醒，蔡總統任命蘇院長時，若同時下定決心，就要尊重行政院職權，不要經常在迴廊談話談及行政院職權範圍，可確立憲政體制上的「雙首長模式」，或許可以看到新希望。

游盈隆下午與媒體茶敘，被問到新任閣揆問題，游盈隆說，蘇的確是幹練的院長，這是蘇的優點，可以肯定，但民進黨遭遇全面挫敗後，是否仍適合出來，「可能社會跟人民有不同看法。」

他說，如果他是總統，在遭遇敗戰後，應考慮推出一個最強、一新耳目的內閣陣容。

游盈隆表示，蔡政府從閣揆、副閣揆、至各部會是先天失調、後天不良，宛如「雜牌軍」，不符民主責任政治的原理，蔡英文總統用人奇特，以致問題層出不窮。民進黨遭遇大敗，跟蔡總統用人反常是有關的。從過去至今沒有一個像蔡總統的內閣般「安靜」。日積月累後，造成「安靜內閣」，最後嘗到巨大挫敗。

他也批評，黨的領導階層似乎吃了「權力的迷幻藥」，以致神智不清，新內閣絕對不能這樣子，須注意社會觀感，不要關起門來，自以為好就好，從社會、人民角度去看，推出符合期待的內閣。

(中時 )