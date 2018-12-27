新竹老爺20周年雙重回饋 2020住房贈午茶，自助饗宴20％折扣

新竹老爺酒店擁有舒適典雅的客房。（陳育賢翻攝）

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新竹老爺酒店供應豐富異國料理的「Le Cafe自助餐廳」。（陳育賢翻攝）

陳育賢／竹市報導

新竹老爺酒店為慶祝20歲生日，特別規畫了20周年雙重回饋等多項專案超值的住房及餐飲優惠，將與大家共享！

新竹老爺酒店指出，新竹老爺於1999年1月15日開幕，當時是新竹第1家國際觀光飯店，20年來接待無數來自世界各國的貴賓及差旅客人，成為竹科旅客的守護者。

長久以來更深耕在地、走進社區、舉辦許多活動，並以最專業穩健的經驗滿足新竹科學園區的各項宴會、會議服務，跟隨竹科日益成長茁壯，成為國際商務客造訪竹科的首選飯店。

為慶祝新竹老爺20歲，酒店規畫了「愛你愛妳（2020）」20周年雙重回饋專案，即日起至2019年1月15日止，推出住房及餐飲優惠，住宿每人只要2020元兩人同行，不分平假日入住即可享有雅緻客房雙人住宿1晚、2客自助下午茶及早餐、迎賓水果、零食吧免費招待及免費使用飯店休閒設施，還可參加「老爺套房免費住宿」抽獎活動。

另，推出用餐20％折扣促銷，同樣於明年1月15日前至「Le Cafe自助餐廳」，享用自助午或晚餐，不限平假日，均可享有用餐20％之折扣優惠，當次消費滿2020元及以上，一樣可以參加「老爺套房免費住宿」抽獎活動。

此外，西元1999年出生的消費者一起用餐，還可獲贈1張「老爺烘焙卡」，憑卡可至1樓蛋糕櫃可享限定商品75折優惠。

新竹老爺表示，新竹老爺酒店位在新竹科學園區旁，居於新竹縣、市旅遊中心，深受商務人士與旅遊者喜愛，飯店週邊商店林立，十分熱鬧、距離巨城SOGO購物中心相當便利，逛街、購物超方便。

新竹老爺擁有舒適典雅的客房，料理多樣化的精緻餐飲服務，包含供應豐富異國料理的「Le Cafe自助餐廳」、道地港式佳餚以及精緻的日式美饌，全館免費寬頻無線上網服務，以及游泳池、健身中心、撞球室與美容沙龍等休閒設備，提供旅客無微不至的貼心服務，是新竹旅遊的首選飯店。

(中時 )

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