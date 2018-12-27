「攔詐達人」警局開講 分享阻詐四步驟「聽察勸播」

2018年12月27日 17:36 中時 王揚傑

「先生，你要匯的戶頭是你朋友名字嗎？」一句簡單問話，板橋農會浮洲辦事處行員王馨珮順利擋下一起詐騙案，因為她的熱心及「嫉惡如仇」，今年短短半年在他手上就阻止了兩件詐騙案，過去30年的金融行員生涯，更是阻止為數不少的各類詐騙案，堪稱「攔詐達人」。

新北市板橋警分局看重王馨珮的「特殊才能」，昨（26）日下午分局治安會報中，分局長王文澤特別邀請王馨珮到場分享她的攔詐經驗給在場的新科里長、學校校長及民意代表，生動活潑的演說，不但受用，也搏得滿場掌聲。

王馨珮說，她的攔詐四步驟「聽察勸播」，「聽」一開始她會傾聽對方的話語， 如果講話急促、語調慌張，還不時拿著電話聯繫，就很可能是被詐騙集團操控；「察」此外她也會察言觀色，而且一定會雞婆的問對方，為何要領（匯）這麼多錢？用途為何？「勸」當客戶說出用途時，她覺得不太合理，反問對方露出破綻後，她會勸顧客要想清楚，朋友急需用錢怎麼會要你匯到其他人戶頭？同時舉過去被騙的案例給對方聽，讓對方打消念頭；「播」如果勸說都沒效了，只好播打110向警察求助。

從事農會金融工作將近30年，王馨珮表示，詐騙集團手法相當多，但變來變去不外乎就是要民眾到提款機操作或是臨櫃提領，她也呼籲，當你要轉帳或領錢當下，只要多一分存疑，或是打一通電話向警察求證，就能避免受騙上當。

板橋警分局長王文澤說，金融機構行員協助警方攔阻詐騙成果發成功，警方會提報市政府在治安會報由市長親自頒獎表揚，也希望各金融機構行員能協助警察，扮演攔阻詐騙的守門人。

(中時 )