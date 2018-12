世界華人數學家大會 台灣多位學者獲論文獎

2018年12月27日 17:14 旺報 簡立欣

世界華人數學家聯盟年會27日至29日於國立台灣大學集思台大會議中心舉辦第二屆年會。本屆年會由國家理論科學研究中心、中央研究院數學所及國立交通大學丘成桐中心共同舉辦。大會開幕式由ICCM主席丘成桐院士主持及頒發本屆最佳論文獎。

最佳論文獎設立旨在推動並鼓勵研究人員從事前瞻、具原創性的研究工作,得獎論文均可獲得5000美元獎金。台灣多位學者獲得最佳論文獎,其中台大數學系教授王金龍、林惠雯與猶他大學李元斌教授一同合作的論文〈Towards A+B theory in conifold transitions for Calabi-Yau threefolds〉提出了A+B理論的概念,成功結合代數幾何中的兩大分支:極小模型理論及Gromov-Witten理論,是相當具有前瞻性的基礎科學研究。

台灣師範大學助理教授郭庭榕也因為與台大數學系教授林長壽、王金龍及北京清華教授陳志杰的突破性工作〈Green function, Painleve VI equation, and Eisenstein series of weight one〉而獲獎。

另一篇獲獎論文〈A Minkowski type inequality for hypersurfaces in the Anti-deSitter-Schwarzschild manifold〉則是目前分別任教於哥倫比亞大學與MIT的王慕道教授與洪培根教授兩位台大數學系系友與Simon Brendle教授合作的成果,是微分幾何領域前沿的研究。

於哈佛大學任教的院士姚鴻澤,一直是機率理論與數學物理領域領導者,此次和另三位學者一同發表論文〈Fixed energy universality for generalized Wigner matrices〉獲獎。

