恐龍家長! 淡水惡狼電擊案　母護子竟扯「兒子很乖被引誘」

2018年12月27日 17:28 中時 吳岳修

警方查扣男子林春成襲擊被害女子的電擊棒。（吳岳修攝）

監視器拍下，男子林春成犯案前戴口罩，不排除預謀許多。（吳岳修翻攝）

新北市淡水區發生隨機攻擊夜歸女子事件，男子林春成因為工作不順，27日凌晨鎖定外出買消夜的李姓女子，持電擊棒摀嘴電擊意圖不軌，李女吃痛尖叫呼救，林嫌嚇得落荒而逃，警方循車牌揪出惡狼，林嫌坦承犯行，但避談電擊女子目的為何，更誇張的是，林母護子心切竟稱「兒子被引誘才犯案」，全案詢後依妨害自由等罪嫌送辦。

淡水警分局調查，21歲李姓女子27日凌晨3時到超商買消夜後，走回新民路住處一樓通往二樓樓梯間時，突遭歹徒從身後摀住嘴巴，並持電擊棒攻擊右頸，幸好電擊棒功率不大，李女吃痛但未昏迷，極力掙脫後高聲呼救，樓上鄰居開門查看，歹徒見事機敗露，嚇得轉身奪門開車逃竄。

警方調閱監視器清查，根據車牌前往坪頂路找林姓車主，車主表示汽車借給36歲兒子林春成使用，警方鎖定林嫌在家，27日上午9時許逮捕林嫌，他坦承用電擊棒攻擊被害人，辯稱因為繼承家裡鐵工廠事業，常因工作與父母爭吵，讓他心理壓力大，案發當時出門散心臨時起意犯案，但對電擊被害人目的為何始終保持沈默。

林嫌堅持臨時且隨機犯案，但現場鄰居指控這幾天疑似看到林嫌出現在公寓附近至少2次，懷疑他根本是預謀犯案已久；離譜的是，林嫌母親獲報前往警局時，護子心切竟稱「我兒子很乖，是女的先引誘他的」，讓警方聽了也傻眼。

被害人告訴警方，她跟男友才搬來不到1個月，根本不認識林嫌，但曾聽鄰居說過最近有穿著白衣的奇怪男子在附近徘徊，沒想到竟會成被鎖定目標；全案詢後將林嫌依妨害自由等罪嫌函送法辦。

(中時 )