蕭青陽操刀 董事長專輯《祭》包裝入圍葛萊美

董事長樂團第12張原創專輯《祭》入圍第61屆葛萊美獎「最佳唱片設計包裝獎」。（取自董事長樂團臉書）

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旺報

董事長樂團去年推出的專輯《祭》，包裝由設計大師蕭青陽操刀讓人驚艷，日前入圍第61屆葛萊美獎「最佳唱片設計包裝獎」。

董事長樂團將主唱吉董今天（27日）出席基隆跨年晚會記者會時，表示：「這個榮耀是屬於蕭青陽老師的。」並表示他們將沾蕭青陽的光，一起出席明年2月10日舉行的頒獎典禮。

當天董事長樂團將與「饒舌天王」肯卓克拉瑪、「樂壇冠軍王」德瑞克、女神卡卡、泰勒絲、賈斯汀、芭芭拉史翠珊等巨星步上星光紅毯；至於服裝造型，將情商合作多年且多次在國際時裝周大放異彩，受到國際市場肯定的台灣新銳設計師汪俐伶提供創意想法。

這是蕭青陽第5度入圍，今年要與韓國天團BTS防彈少年團等共同角逐「最佳唱片設計包裝獎」。蕭青陽日前表示格外感謝董事長樂團：「因為他們的創作激發我很多的創作靈感。」

《祭》是董事長樂團的第12張原創專輯，發行即將滿一年，目前獲獎無數，包括第29屆金曲獎「最佳樂團獎」、「英國Feel The Reel國際影展入選」、「美國國際獨立影片獎-金獎」、「紐約The Cutting Room國際短片影展」等肯定。

吉董表示，這張專輯是董事長樂團出道以來最花錢的，但因為是有價值的事情，且蕭老師的作品更是藝術品，在數位時代，很多專輯都不發行實體，這樣的專輯包裝更彌足珍貴。

吉董對入圍感觸良多：「台灣文化的美，自己人看不到，反而要透過國外獎項來肯定。董事長樂團長年致力於將台灣傳統文化與搖滾音樂結合，相信越在地越國際，認為很多事情都是必須去做，才有機會被看到。」

(旺報 )

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