保障土地所有權人 內政部訂「考古遺址土地容積移轉辦法」

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為保障考古遺址土地所有權人權益，內政部於今天部務會報通過「考古遺址土地容積移轉辦法」草案，明定實施容積率管制地區內，經指定考古遺址，導致其原依法可建築的基準容積受到限制部分，得依本辦法申請移轉至其他地區建築使用，以保障民眾受限的權益。

內政部表示，105年7月27日修正公布的「文化資產保存法」第50條，已明定因指定考古遺址導致其土地原依法可建築受到限制部分，得等值移轉其他地方建築使用，故這次配合新訂「考古遺址土地容積移轉辦法」草案，明定此類容積移轉適用地區、計算方式、作業程序及移入容積相關條件與原則，以兼顧都市整體環境品質及民眾權益。

依這次新訂草案第5條規定，送出基地可移出之容積，以移轉至同一都市主要計畫地區，或區域計畫地區之同一直轄市、縣（市）內其他可接受之建築土地建築使用為限。但經內政部都市計畫委員會審議通過後，得移轉至同一直轄市、縣（市）之其他主要計畫地區。惟接收基地不得位於都市計畫農業區、保護區及河川區等非都市發展用地，以確保環境品質。

內政部指出，「考古遺址土地容積移轉辦法」條文將依法制作業程序，於近期內發布施行，後續民眾即可依法向所屬地方政府提出容積移轉申請。內政部也提醒地方政府受理容積移轉時，必須審視其接受基地條件，核予適度之移入容積，以確保周邊整體居住環境品質。

(中時 )

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