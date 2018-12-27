普丁視察俄導彈試射 號稱20倍音速射程6千公里

俄羅斯26日試射了為音速20倍的「先鋒」高超音速飛彈。（俄羅斯國防部）

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中時電子報
俄總統普丁視察先鋒高超音速導彈試射

俄羅斯總統新聞網站發佈消息稱，在俄羅斯普丁總統的見證下，俄軍當天試射了一枚「先鋒」(Avangard)超音速導彈，並成功驗證其所有的技術參數。

塔斯社引述普丁的話說，工業企業和國防部已經對該系統進行最後測試，測試完全成功，所有技術參數都經過驗證。未來數十年，它將確保國家與人民的安全，這是俄羅斯最棒的新年賀禮。

普丁表示，強調這是一種新型的戰略武器，從明年開始，新的洲際戰略導彈「先鋒」將進入俄羅斯軍隊服役，並將部署戰略導彈部隊的第一團。

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俄羅斯試射先鋒高超音速導彈，驗證所有技術參數。（圖／塔斯社）

報導說，「先鋒」導彈能以20倍音速飛行，還能「突破目前世界上所有的防空系統和反導系統」。俄軍事專家表示，該型導彈除可以超音速飛行外，還可以對目標實施精確打擊。

俄媒報導指出，這次試驗是在俄羅斯奧倫堡州的試驗場進行，由一枚UR-100N UTTKh導彈攜帶「先鋒」高超音速彈頭，總共飛行了6000公里後，彈頭成功命中堪察加半島柯拉靶場的預定海域。

陸媒分析指出，這次試射設定射程6000公里是為了全程在俄羅斯境內進行，已經是其地理環境最大限度，做為初階段載具的UR-100N（SS-19）洲際導彈射程則超過10000公里，可以彌補先鋒導彈射程不能滿足全程高超音速滑翔的性能，亦即通過傳統彈道導彈結合高超音速滑翔的方式來達到洲際導彈的射程，並以此減少導彈在大氣層外飛行距離。

(中時電子報)

文章來源：Russia tests Avangard hypersonic system on Putin's orders

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