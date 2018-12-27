內政部訂法 消防設備人員權益提升至法律位階

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為落實消防設備人員之執業管理，內政部今天部務會報通過「消防設備人員法」草案及「消防法」第7條修正草案，將消防設備人員權益，提升至法律位階，以法律明文規範，使建築物公共安全及民眾生命財產能獲致更周全之保障，並完備消防專技人員制度。

內政部表示，消防安全設備設計、施工、檢修及保養，每一環節均須借重具有一定消防專業知識、技術資格者，才能確保其性能。政府現行是以「消防設備師及消防設備士管理辦法」考用與管理消防設備人員，及暫行從事消防安全設備設計監造裝置及檢修人員。

為建立專業服務體系，提升消防專技人員專業地位，內政部這次研訂「消防設備人員法」草案，將消防設備人員權益，提升至法律位階，規範消防設備師及消防設備士相關之執業、業務、責任、公會組設與罰則等規定，已提升建築物公共安全，確保國人生命財產安全。

內政部指出，84年8月11日修正公布之「消防法」第7條，已訂有消防專技人員制度，規範從事消防安全設備設計、監造、裝置及檢修業務，應由消防設備師及消防設備士為之，並兼採暫行執業人員制度，允許建築師、七科技師及消防安全設備職類乙級技術士暫行為之。

根據內政部統計，截至今(107)年10月底全國領有消防設備師證書共1,652人，領有消防設備士證書共5,743人，已具有一定規模。故內政部這次也同時研修「消防法」第7條修正草案，針對領有消防安全設備暫行執業證書之86年7月26日前，依建築師法規定登記開業之建築師及消防安全設備職類乙級技術士，得於中央主管機關公告之日起1年內，檢具相關證明文件，申請消防安全設備設計及監造人員證書、消防安全設備裝置及檢修人員證書，繼續從事相關作業，以保障消防專技人員制度建立前，既有的執業權益。

內政部指出，「消防設備人員法」草案及「消防法」第7條修正草案，將陳報行政院審查後，儘速送請立法院審議。

(中時 )

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