蔡碧仲批花蓮縣政府不透明、不廉潔？ 縣府嚴正聲明

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針對法務部政務次長蔡碧仲26日受訪批評花蓮縣政府不透明、不廉潔一事，花蓮縣政府27日對此提出4點嚴正聲明，痛批蔡碧仲違反偵查不公開原則，知法犯法。同時，譏諷蔡「代理縣長的3個月期間，始終未能融入花蓮人的幸福感中。」

縣府今天下午發出的嚴正聲明如下：

●關於蔡碧仲批評花蓮縣政府長期施政不透明、不廉潔，這是對於縣府全體員工的汙衊及詆毀，蔡碧仲曾代理花蓮縣長，理應能夠體察員工辛勤，應該給予辛苦的基層人員鼓勵，共同落實與推動縣政，而非傷害、打擊縣府員工士氣。

●蔡碧仲受訪提及「新任花蓮縣長徐榛蔚獲黨提名參選後，仍贈送印有傅（請造字●左山右昆）萁名字的白米，可能涉及賄選，案件都在偵審當中」一節，縣府深表遺憾，所謂曾參殺人、流言可畏，如所言不實，恐涉及散播假消息，此種言語謀殺的傷害程度，更甚於恐嚇信件。此外，蔡碧仲所稱案件由檢方偵辦中，但卻多次於媒體公開評論，涉及違反偵查不公開原則，知法犯法，實不適任法務部政務次長一

職。

●縣府1年3節生活物資發放，9年來都是經過花蓮縣議會審議通過執行預算，並經公開招標的公益政策，屬於例行性的社會福利政策，且係救助弱勢族群，並非今年選舉年才發放，如今選舉已過，何須再拿來當新聞炒作？

●根據經濟日報、南山人壽104至105年縣市幸福指數大調查，花蓮縣遙遙領先其他縣市政府，榮登施政滿意度寶座，106年更榮獲主觀幸福感全台最高；徐榛蔚今年縣長選舉中，以逾7成選票寫下全台得票率最高紀錄，感謝縣民對於縣府給予最高的肯定及認同，種種也顯示蔡碧仲受訪提及的「花蓮這幾年經濟發展停滯，不是幸福花蓮」所言非實，非常遺憾蔡碧仲代理縣長的3個月期間，始終未能融入花蓮人的幸福感中。

(中時 )

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