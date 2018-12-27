沒買過別說你去過濟州！旅遊勝地濟州島這6個必買必吃

2018年12月27日 17:13 中時電子報 綜合報導

出國總要為自己或親朋好友帶伴手禮回來，而且紀念品可以讓我們想起當時的美好回憶。近年，韓國僅次於日本成為國人熱愛旅遊的國家，漸漸地，深受韓國人喜愛的濟州島也開始被國人注意。來到濟州島，有6個伴手禮及食物一定要買，還沒去過濟州島的人開始筆記！

濟州果凍蠟燭(제주캔들)就是必買之一，獨特的地方在於使用濟州島的沙子與貝殼，果凍用藍色基調呈現海洋的色澤，而果凍中的泡泡讓大海更顯生動，瓶身還有”濟州島”的字樣，讓人一眼看出就是濟州島專屬的紀念品；說到燒酒就聯想到韓國，濟州島更推出漢拿山迷你燒酒禮盒(제주한라산소주)，小巧的瓶身便於攜帶，可愛的造型就連韓國人也愛不釋手；濟州水晶球(제주 스노우볼)以貝殼海底探險為主題效仿海底世界的美景，凝視著被搖晃的水晶球，回憶立刻被帶回當時的喜悅之中。

風景優美聞名的濟州島成為國人旅遊熱門地點(圖/幸福酒店 提供)

至於在吃的方面，濟州島的特產花生絕對不能錯過，也是韓國人熱愛的下酒菜及零嘴，一口燒酒一口花生，味道卻是相當的搭，而在濟州島街頭也會看到販賣花生冰淇淋的小販，到時別忘了買一支品嚐！年糕是韓國的傳統食物，特別是在重要節日絕對不能缺少，其中，穀物年糕(제주 오메기떡)就是必買之一，軟硬交織的口感豐富了咀嚼感受，讓人一口就愛上；另外，濟州島的特色之一柑橘以及周邊商品都要嚐試看看，像是柑橘巧克力、柑橘蛋塔等等，都是很棒的零食與伴手禮。

這次去濟州島旅遊之外，還有打工渡假的機會！位於濟州島南部西歸浦市的幸福酒店(HOTEL ALEGRIA SEOGWIPO)為台灣人釋出2個飯店實習的名額，工作內容以櫃檯接待和華語數位行銷為主，每天工作約10個小時、每周工作52小時、周休二日，並提供合法的正式工作簽證，月薪為韓幣180萬(約台幣49,000元以上)，2個月的試用期會支付80%的薪水；而員工可免費入住酒店雙人房(兩位同性員工同住)，試用期滿最少續約3個月；另外，還有補貼每日工作日用膳津貼韓幣8千元，以及就職時可享有韓國4大保險（國民年金、醫療保險、雇用保險及產災保險等四大保險）。

幸福酒店(HOTEL ALEGRIA SEOGWIPO)為台人釋出2個飯店實習的名額(圖/幸福酒店 提供)

實習生必須符合以下資格，年齡需滿20歲以上，以及精通中文、韓文(需韓文檢定中級Topik 4級以上)，若符合資格則需提供中、韓文履歷和報名表，將兩者寄至活動信箱，後續會由「幸福酒店」人員聯繫通知。錄取者需每週提供工作與照片搭配的工作心得，發布於中時電子報官網及相關粉絲團上，直至工作合約到期為止。

(中時電子報)