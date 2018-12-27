流感疫苗再補5萬劑 缺口降至47萬劑

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因應今年公費流感疫苗供貨短少，經疾病管制署積極與疫苗廠商協調，廠商已再提供0.5mL劑型流感疫苗共約5萬劑，12月27日起陸續配送至地方政府衛生局；由於各縣市合約院所疫苗將陸續用罄，民眾如有接種需求，建議接種前先以電話預約，或向合約院所確認是否還有疫苗，以免撲空。

疾管署副署長莊人祥表示，此次約5萬劑疫苗為國光生技所供應，主要為先前國光生技有一支疫苗出現異物，同批約5萬劑遭食藥署撤銷其封緘檢驗證明，經疾管署協調，國光生技願進行換貨，此批疫苗以四價為多，也因此今年疫苗缺口由原來的52萬劑下降到約47萬劑。

莊人祥指出，今年度公費流感疫苗自開打以來，截至12月26日接種數超過507萬劑，0.5mL劑型剩餘量約13萬劑，0.25mL劑型剩餘量約4.8萬劑；目前各縣市疫苗庫存量有限，且本次配送之疫苗數量不多，疾管署已請地方政府衛生局妥適控管與調度疫苗，並即時更新可提供接種服務地點等訊息，避免造成民眾不便。

莊人祥呼籲，本週末逢冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，流感病毒將更為活躍，民眾無論是否已接種流感疫苗，都應做好個人手部衛生及咳嗽禮節，有呼吸道症狀應配戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的場所，並落實生病在家休息等措施，以降低流感病毒傳播的機會。

(中時 )

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