柚見華爾滋！鹿港「山風藍」美女老闆參加上海手工冰淇淋奪冠

鹿港義式冰淇淋店「山風藍」老闆趙韻嵐（中）拿到上海國際手工冰淇淋大師賽華南賽區冠軍，鹿港鎮長許志宏（右）特地偕同新任鹿港鎮代會主席王炫斐（左）道賀，親嘗冠軍作品「柚見華爾滋」，感受名不虛傳。（吳敏菁攝）

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鹿港義式冰淇淋店「山風藍」老闆趙韻嵐（中）拿到上海國際手工冰淇淋大師賽華南賽區冠軍，鹿港鎮長許志宏（右）特地偕同新任鹿港鎮代會主席王炫斐（左）道賀，親嘗冠軍作品「柚見華爾滋」，感受名不虛傳。（吳敏菁攝）

鹿港首家正宗義式冰淇淋店「山風藍」今年開幕，8年級老闆趙韻嵐19日參加上海國際手工冰淇淋大師賽華南賽區競賽，拿下冠軍，為鹿港美食再添光，鹿港鎮長許志宏27日和代會主席王炫斐道賀，親嘗冠軍作品「柚見華爾滋」，哇！冰淇淋在口中跳舞，果真名不虛傳。

淡江企管系畢業的趙韻嵐曾到澳洲農場打工2年，存夠旅費後，再到義大利餐廳以工換宿，吃遍義大利冰淇淋而愛上，回鄉開店，不想錯過這場國際競技的機會，一面顧店，一面加緊練習。

她說，義式冰淇淋脂肪少，約佔8％，美式冰淇淋30％，而義式冰淇淋水果70％，依個人製作手法不同，很難複製；廣州上海國際手工冰淇淋大師賽，從2013年起在上海首辦，受到國際關注，今年增加了華南賽區，赴廣州參賽。

趙韻嵐說，海選有20組競爭，首輪6組進入決賽，每人在6種水果中抽一樣當食材，她抽到柚子，在柚子餡料中加入養樂多、香檳，還加上跳跳糖，讓冰淇淋進入口中即開始跳舞，把香檳氣味散發出來，加上特殊造型，奪下最高榮耀，獲得參加明年上海舉行總決賽的資格。

鹿港鎮長許志宏說，鹿港人在各行各業都有傑出表現，去年拿下世界麵包大賽冠軍的陳耀訓，也是鹿港子弟，這次嘗到「柚見華爾滋」，多層次綿密口感，讓人吃得感動，冠軍果然是實至名歸。

(中時 )

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