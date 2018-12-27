漫畫變實景 走入30年代的台北珈琲館

2018年12月27日 18:00 中時 許文貞

《CCC創作集》自2009年創刊，邁入十週年，發行量超過10萬本，培育不少台灣新生代漫畫家，「幻境漫遊」展覽現場將雜誌和漫畫家賀圖佈置成聖誕樹。（許文貞攝）

《CCC創作集》自2009年創刊，邁入十週年，發行量超過10萬本，培育不少台灣新生代漫畫家，「幻境漫遊」展覽現場將雜誌和漫畫家賀圖佈置成聖誕樹。（許文貞攝）

想穿越到1930年代的台北珈琲館坐坐嗎？熱銷5萬本的台灣漫畫《北城百畫帖》，近日透過AR擴增實境技術走入台北街頭，讓讀者透過平板電腦，就能和漫畫中穿著特殊「女給」服裝的珈琲館女侍互動。漫畫家AKRU表示，從漫畫到影視短片中的場景，再到AR互動遊戲，作品就像是有了自己的生命，「很高興這部作品有很多人喜歡、討論，未來有機會也想繼續畫下去。」

漫畫也和台灣動畫團隊合作，拍成17分鐘長的短片，以數位科技重現1930年的台北榮町街景，和原作故事中的奇幻、冒險元素。短片導演張永昌表示，目前正在積極爭取國內外資金合作，希望能繼續拍攝成完整的影集。

走進位於台北華陰街的台灣漫畫基地2樓，映入眼簾的就是漫畫中的「百畫堂」招牌。《北城百畫帖》以1935年台灣博覽會前的台北榮町喫茶店為題材，呈現台北當時受到日本與西洋文化影響的獨特風情。展覽中除了AR遊戲體驗、放映短片花絮、重現拍攝場景道具等，民眾還可以親自跟螢幕上的漫畫角色對話，回答不出來還會大翻白眼，十分逗趣。

故事源自中央研究院數位文化中心的漫畫雜誌《CCC創作集》，自從2009年創刊，10年來與多位台灣漫畫家合作，將在地的自然、文化與歷史畫成漫畫，20期創下10萬本的銷售成績。雜誌曾在2015年時停刊，今年則在文化部補助下重新復刊，由季刊改為月刊，目前共有89位漫畫家曾參與連載，推出389篇作品，像是阮光民、李隆杰等金漫獎得主都曾在雜誌上連載作品，可說是台灣漫畫家的重要推手和舞台。

AKRU目前也在《CCC創作集》持續連載新作《槐軒舊物記事》，以光華商場的舊書店為靈感，描述一個少年的靈魂為了尋找一本舊書徘徊於人世。她表示，想創作的題材還很多，未來也希望能持續再畫《北城百畫帖》的故事。

(中時 )