漫畫變實景 走入30年代的台北珈琲館

透過AR遊戲，讀者也能走入《北城百畫帖》劇情，與故事主角們互動。文化部政務次長丁曉菁（右二）和中央研究院副院長黃進興（左二）正在體驗遊戲。（許文貞攝）

友善列印
中時
《CCC創作集》自2009年創刊，邁入十週年，發行量超過10萬本，培育不少台灣新生代漫畫家，「幻境漫遊」展覽現場將雜誌和漫畫家賀圖佈置成聖誕樹。（許文貞攝）
《CCC創作集》自2009年創刊，邁入十週年，發行量超過10萬本，培育不少台灣新生代漫畫家，「幻境漫遊」展覽現場將雜誌和漫畫家賀圖佈置成聖誕樹。（許文貞攝）

想穿越到1930年代的台北珈琲館坐坐嗎？熱銷5萬本的台灣漫畫《北城百畫帖》，近日透過AR擴增實境技術走入台北街頭，讓讀者透過平板電腦，就能和漫畫中穿著特殊「女給」服裝的珈琲館女侍互動。漫畫家AKRU表示，從漫畫到影視短片中的場景，再到AR互動遊戲，作品就像是有了自己的生命，「很高興這部作品有很多人喜歡、討論，未來有機會也想繼續畫下去。」

漫畫也和台灣動畫團隊合作，拍成17分鐘長的短片，以數位科技重現1930年的台北榮町街景，和原作故事中的奇幻、冒險元素。短片導演張永昌表示，目前正在積極爭取國內外資金合作，希望能繼續拍攝成完整的影集。

走進位於台北華陰街的台灣漫畫基地2樓，映入眼簾的就是漫畫中的「百畫堂」招牌。《北城百畫帖》以1935年台灣博覽會前的台北榮町喫茶店為題材，呈現台北當時受到日本與西洋文化影響的獨特風情。展覽中除了AR遊戲體驗、放映短片花絮、重現拍攝場景道具等，民眾還可以親自跟螢幕上的漫畫角色對話，回答不出來還會大翻白眼，十分逗趣。

故事源自中央研究院數位文化中心的漫畫雜誌《CCC創作集》，自從2009年創刊，10年來與多位台灣漫畫家合作，將在地的自然、文化與歷史畫成漫畫，20期創下10萬本的銷售成績。雜誌曾在2015年時停刊，今年則在文化部補助下重新復刊，由季刊改為月刊，目前共有89位漫畫家曾參與連載，推出389篇作品，像是阮光民、李隆杰等金漫獎得主都曾在雜誌上連載作品，可說是台灣漫畫家的重要推手和舞台。

AKRU目前也在《CCC創作集》持續連載新作《槐軒舊物記事》，以光華商場的舊書店為靈感，描述一個少年的靈魂為了尋找一本舊書徘徊於人世。她表示，想創作的題材還很多，未來也希望能持續再畫《北城百畫帖》的故事。

(中時 )

施振榮邀10大企業共襄盛舉《臺灣… 搭機也要時尚 長榮機上服務華麗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。