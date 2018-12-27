3萬瓶假酒流竄! 彰化查獲假酒工廠 負責人羈押禁見

2018年12月27日 18:01 中時 鐘武達

金裕晟酒業涉嫌製造的假酒種類很多。（鐘武達翻攝）

金裕晟酒業調製的酒品都沒有清楚標示添加物。（鐘武達翻攝）

金裕晟酒業用來調製假酒的原料，標示竟都很清楚。（鐘武達翻攝）

彰化縣花壇鄉金裕晟酒業公司涉嫌以食用酒精、香料調製風味近似真酒的的威士忌及高粱酒裝瓶黏貼虛偽品質標記出售，彰化檢警26日查獲時初估全年已賣出3萬多瓶，負責人葉添洽涉違反《食品衛生管理法》與《加重詐欺》等罪，27日遭聲押獲准。

彰檢襄閱主任檢察官黃淑媛指出，金裕晟酒業2016年8月設立，日前檢方接獲情資指稱該公司涉嫌製造與販售假酒，隨即指派檢察官莊佳瑋指揮和美警分局偵辦蒐證。

26日主任檢察官陳信郎、檢察官莊佳瑋見時機成熟率同憲、警、縣府財政處菸酒管理科、衛生局與中區國稅局彰化分局兵分4路搜索，當場查扣大量酒類成品、半成品、原料、香料及帳冊，並傳喚相關被告及證人釐清假酒的製造、販售過程。

經查，負責人葉添洽是雇用杜姓、鄭姓兩名製酒師向具有調製假酒技術的陳姓男子學到以食用酒精、香料調製風味近似真酒之方法與技術，從2017年6月起開始調製威士忌及高粱酒等多款假冒酒類，裝瓶後再黏貼虛偽品質標記售給下游商家。

諷刺的是，檢警調查時意外發現，金裕晟販售的酒類都只簡單標示「威士忌」或「高粱」，倒是買來調製假酒的香料等添加物，「成分」、「用途」和「日期」等都有清楚的標示。

檢察官認為葉添洽涉犯《食品安全衛生管理法》、《加重詐欺》等罪嫌，且有與在逃共犯勾串之虞，又年節將至市場酒類商機龐大，恐有再犯可能，26日深夜11時10分訊問後向法院聲請羈押禁見，法院於27日下午3時45分裁准。

(中時 )