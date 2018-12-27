花蓮民進黨議員施金樹貪污定讞 連忙遞辭書恐無效

前民進黨議員施金樹涉貪判刑定讞，下午傳真辭職書至議會，但被議會認定無效。（許家寧翻攝）

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花蓮「政壇長青樹」施金樹25日宣誓就職，今日因涉貪判刑9年定讞。（許家寧攝）

花蓮縣六連霸議員、前民進黨議會黨團總召施金樹，25日才宣誓就職，不過其先前因涉入LED弊案涉貪百萬，今早被最高法院判刑9年、褫奪公權5年定讞，施金樹下午連忙傳真影本向議會請辭；縣議會指出，依內政部規定以辭職書正本送達議會生效。

收賄不分藍綠，花蓮縣第18屆議員潘富民、陳長明及施金樹3人，2011年涉嫌遊說動支「地方建設補助款」，補助鄉公所購置LED路燈、消防設備，再收受廠商100萬至200萬元佣金，27日三審維持4年6月至9年不等刑期定讞，其中現任議員施金樹判刑9年最重。

當選第19屆議員的施金樹，為民進黨花蓮縣黨部創黨主委，1992年黃信介「元帥東征」參選花蓮立委時輔選有功，施金樹25日就職後，卻在議長、副議長選舉違紀「投藍」後隨即宣布退黨，強調無法認同非藍即綠的做法，因此忍痛決定退黨。

施金樹今早判刑定讞後，下午3點55分縣議會收到施傳真辭職書，「本人施金樹辭去花蓮縣議會第19屆議員一職，立辭職書人：施金樹，中華民國12月27日。」議會指出依地制法81條規定，縣議員辭職，應以書面向議會提出，以辭職書送達議會即行生效。

據了解，施金樹因母喪返回雲林奔喪，議會人員指出，請示內政部後，初步認為辭職書應視為無效，已另通知施議員提出正本，由於議會尚未收到判決書，若確定遭內政部解職，依規定缺額未過半不需另行補選，將由同選區落選頭遞補，該第一選區落選頭為民進黨議員莊枝財，不過仍依中選會公告為準。

(中時 )

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