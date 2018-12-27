直入靈魂深處 小提琴家宓多里回歸巴赫

2018年12月27日 17:47 中時 趙靜瑜

天才神童的未來有兩種發展，一是一飛沖天，不然就沒沒無聞；日本第一代天才小提琴宓多里至今已經將近50歲，她沒有虛耗她的天賦，嚴謹的練習讓她聲望持續不墜。她最新作品灌錄巴赫《無伴奏小提琴組曲》，回到巴赫創作《平均律鍵盤曲集》和《布蘭登堡協奏曲》的克騰堡錄製與演出，下月她將與台灣絃樂團合作巴赫《小提琴協奏曲》，展現她對於巴赫音樂的獨到詮釋。

宓多里說，巴赫的音樂很飽滿，「只要我音樂會是演奏巴赫，我就不會感到孤單，巴赫音樂總是能深入人的靈魂深處，而且總是讓人感動。」

宓多里說，這次她到巴赫曾經工作過的克騰堡灌錄專輯，「這小鎮非常平靜，讓我也時間專心思考，我走過巴赫走過的小徑，就連呼吸的也都是一樣的空氣，我想像他就是在這裡演奏，聆聽音樂會與生活的情景，這都是很棒的體驗。」

三年前因故取消台灣的音樂會演出，三年後終於有機會再度回歸，也令國內樂迷引頸期待她扎實深刻的琴音重現。宓多里從小便在音樂方面展現極高天分，4歲時就與其母親五嶋節習琴，8歲時母親為她錄音，輾轉傳到了小提琴教母桃樂絲‧迪蕾(Dorothy Delay)手中，迪蕾無法相信這段琴音是出自8歲女童之手，開始為她尋找演出機會。11 歲時祖賓‧梅塔(Zubin Mehta)決定臨時更動演出曲目，邀請宓多里擔任紐約愛樂管弦樂團新年音樂會的神秘嘉賓，初次登台即獲得了全場起立致意的滿堂采，不僅獲得《紐約時報》的佳評，更讓祖賓．梅塔(Zubin Mehta)讚嘆其為「新世代的海飛茲」，傳奇般的演藝生涯就此展開至今。

宓多里對於音樂的執著，不只表現在演奏上，她積極成立基金會，「音樂分享基金會」以日本年輕人的音樂教育為主。「Midori基金會」則在美國提供兒童聆聽音樂會以及參與藝術教育活動的機會。她還親自撰寫曲解，只為忠實傳達音樂的意念。這一系列的行動也讓她在2007年被任命為聯合國的和平大使，也能看見她對於音樂教育的重視。

台灣絃樂團團長鄭斯鈞表示，這次首度與宓多里合作巴赫兩首作品，「巴赫的作品看似平凡規矩，卻需要許多的耐心去琢磨每顆音符，一點也不能馬虎。而宓多里的演奏相當細緻、精準，音樂的詮釋上也十分到位，也更不會因此失去了她個人獨特的演奏風格。」

台絃表示，希望透過音樂做連結，將每場音樂會票房百分之十提撥到台絃執行多年的「偏鄉孩童學音樂」計劃，希望觀眾能無負擔的幫助偏鄉孩子聆聽及學習音樂。

宓多里與台絃音樂會將於1月9日在台北國家音樂廳，1月10日在台中國家歌劇院大劇院演出。

(中時 )