中信公益回饋日 彭政閔周思齊義賣做愛心

2018年12月27日 17:42 中時電子報 黃邱倫

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）長期推動體育公益，明年1月6日下午1時於台北南港中國信託金融園區舉辦「中信公益回饋日」，中國信託銀行贊助之女子高爾夫球星盧曉晴，與中信兄弟棒球隊球星彭政閔、周思齊、張志豪等18位球員將擔任公益大使，捐出個人紀念物品義賣，邀請民眾參與同樂。

中國信託主管和員工亦響應競標活動，善款將捐贈第34屆「點燃生命之火」愛心募款活動，其中李振昌在中華職棒奪得首次救援成功所戴的球帽、王威晨寫下連續21場安打紀錄的實戰斷棒皆開放民眾競標，期盼募集善款幫助更多偏鄉弱勢孩童。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒感謝球員公益獻愛，有所成就之後不忘回饋社會，為愛的循環做了最佳代言。

為響應「中信公益回饋日」，球星們紛紛捐贈個人紀念物品義賣，中國信託主管將拋磚引玉、參與競標捐出善款，義賣物品包括臺灣高球一姊盧曉晴、前高球球后馮珊珊的冠軍物品和實戰球具，以及中信兄弟球星彭政閔、周思齊個人紀錄的實戰球衣球棒。

活動現場亦有球員紀念物品開放民眾競標，如李振昌於今年7月28日奪得首次救援成功所戴的球帽，王威晨超越父親王光輝個人紀錄、寫下連續21場安打紀錄的實戰斷棒。

盧曉晴表示，很開心每年攜手中國信託參與公益，讓愛延續；中信兄弟老大哥彭政閔期望用行動帶動年輕球員，發揮愛的影響力。

(中時電子報)