《中時晚間快報》六都爭錢爭建設 賴揆：前瞻預算都算數

◎六都爭錢爭建設 賴揆：前瞻預算都算數

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎六都爭錢爭建設 賴揆：前瞻預算都算數

行政院長賴清德去職幾成定局，參選高雄市長失利的前立委陳其邁、台中市長林佳龍中生代可望入閣。在綠營智庫一場座談會中，台灣歐洲聯盟研究協會前秘書長林雍昇表示，民進黨大敗後，準備接班的中生代都去當暖男，繼續下去，他對民進黨2020大選沒有期待，老是等國民黨變爛，是無限爛蘋果循環。

◎大陸冷氣團報到 周末挑戰11℃低溫

氣象局表示，今（27）日至周日清晨持續受到大陸冷氣團影響，北部及東半部整天降雨機率高、感受溼冷，東北部及北部山區有局部大雨。溫度方面，周末（29日）及周日清晨，北部可能出現11、12℃的低溫。由於氣溫變化大，心血管疾病患者、幼兒及年長者應注意保暖。

◎道瓊飆千點 帶動台股破9600

國耶誕節銷售成長創6年新高，加上股市跌深反彈推波助瀾，道瓊工業指數大漲1086點，讓台股跟著飆升，終場上漲162.57點，收9641.56點，成交值813億元。

◎拍MV慘變蚌殼吐沙 王心凌曝新歌背後苦

王心凌睽違3年終於發行第12張專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》，她日前應數位音樂串流平台MyMusic邀請，和主持人陳大天午後「開房間」，暢談專輯10首歌10本書有10個不同的故事，聊到〈在青春迷失的咖啡館〉MV時，王心凌說要拎著超長的一塊布走路，但上樓梯時非常吃力，小腿要很有力，尤其到轉彎處很傷腦筋，她苦笑：「會卡住！」

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報
雲林9人被提當選無效 1人辭職 韓國瑜首場行政院會 幽默稱將有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。