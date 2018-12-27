《中時晚間快報》六都爭錢爭建設 賴揆：前瞻預算都算數

2018年12月27日 17:41 中時電子報 綜合報導

◎六都爭錢爭建設 賴揆：前瞻預算都算數

行政院長賴清德去職幾成定局，參選高雄市長失利的前立委陳其邁、台中市長林佳龍中生代可望入閣。在綠營智庫一場座談會中，台灣歐洲聯盟研究協會前秘書長林雍昇表示，民進黨大敗後，準備接班的中生代都去當暖男，繼續下去，他對民進黨2020大選沒有期待，老是等國民黨變爛，是無限爛蘋果循環。

◎大陸冷氣團報到 周末挑戰11℃低溫

氣象局表示，今（27）日至周日清晨持續受到大陸冷氣團影響，北部及東半部整天降雨機率高、感受溼冷，東北部及北部山區有局部大雨。溫度方面，周末（29日）及周日清晨，北部可能出現11、12℃的低溫。由於氣溫變化大，心血管疾病患者、幼兒及年長者應注意保暖。

◎道瓊飆千點 帶動台股破9600

國耶誕節銷售成長創6年新高，加上股市跌深反彈推波助瀾，道瓊工業指數大漲1086點，讓台股跟著飆升，終場上漲162.57點，收9641.56點，成交值813億元。

◎拍MV慘變蚌殼吐沙 王心凌曝新歌背後苦

王心凌睽違3年終於發行第12張專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》，她日前應數位音樂串流平台MyMusic邀請，和主持人陳大天午後「開房間」，暢談專輯10首歌10本書有10個不同的故事，聊到〈在青春迷失的咖啡館〉MV時，王心凌說要拎著超長的一塊布走路，但上樓梯時非常吃力，小腿要很有力，尤其到轉彎處很傷腦筋，她苦笑：「會卡住！」

(中時電子報)