優化漁業生態環境 通霄漁港動工

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

2018年12月27日 17:49 中時 何冠嫻

通霄地區設置人工魚礁暨周邊環境改善工程27日動土，預計明年9月底前完工。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌等人，27日為通霄漁港改善工程祝禱順利。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府將斥資3800多萬元執行「通霄地區設置人工魚礁暨周邊環境改善工程」27日開工動土，藉以提升港區整體機能，並設置海洋復育生態教室，帶動海洋復育永續發展，工程預計明年9月底完工。

縣府爭取台電補助1.5億元，在通霄辦理人工魚礁投放，第1期斥資近5千萬元投放21座鋼鐵礁，並在2期作業執行前重新檢討修正，將漁港周邊陸地設施納入一併改善，帶動港區發展。

今年縣府獲台電支持，爭取到3817萬元經費，將完成南側碼頭的建置、消波塊投放、建置入口意象與環境設施整合改善等，還預計在漁具倉庫2樓設置海洋復育生態教室，提升通霄漁港內漁船作業效能之餘，將推動海洋生態永續發展。

苗栗縣長徐耀昌27日偕同立委陳超明、台電中部施工處副處長吳永康、通霄鎮長陳漢志等人，持鏟動土，為工程焚香祝禱順利。徐耀昌表示，除投放人工魚礁，加強漁業資源復育外，更改善港區整體設施以貼近漁民需求，並推動生態教學及發展休閒漁業，帶動漁村繁榮、增加漁民收益。

(中時 )