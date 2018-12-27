促進國際學術交流海峽兩岸研討會登場

2018年12月27日 18:02 中時 林欣儀

「2018全球華人企業管理高峰論壇暨第12屆海峽兩岸企業管理學術研討會」27日在朝陽科技大學登場，邀請17所大陸985與211高校及學術期刊主編參與，專家們針對「智慧時代的企業創新」等議題探討，並發表42篇論文，藉以激盪出新理論、新觀念與新的經營策略。

包括上海復旦大學、江西財經大學、上海工程技術大學、上海外國語大學、上海政法學院、山東大學、山東財經大學、福建農林大學、集美大學、雲南大學、東北師範大學、東北林業大學、汕頭大學、西安外國語大學、河南財經政法大學、重慶交通大學、上海對外經貿大學等17校與台灣多所大學參加此研討會，分別針對智慧科技浪潮衝擊下的勞動生產、行銷策略運用等議題深度討論，成果受注目。

朝陽科大校長鄭道明指出，這次論壇除進行學術研討，也安排傑出企業實地參訪，盼全球華人菁英學者用學術研究成果見證企業的超越與創新，以實地所見的經營觀摩體察進行研究思路與理論驗證。

此論壇為海峽兩岸重要學術交流平台，每年由兩岸高校輪流舉辦，朝陽科大因辦學績效卓越、在世界大學評比表現亮眼，承辦今年論壇活動，校方強調，朝陽在教學與研究能力提升、與世界各地大學交流成績斐然，會中獲大陸高校肯定，明年論壇將由河南財經政法大學接辦。

(中時 )