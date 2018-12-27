男子日吃1斤焢肉 腦中風險半癱

新竹縣劉姓男子（右）18日因左手腳突癱而就醫，經中國醫藥大學新竹附設醫院收治檢查，確診為出血性中風，經開刀治療及復健，劉男已可舉起左手、左腳。（院方提供）

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新竹縣1名64歲劉姓男子，平均每天吃1斤豬肉，日前突然發現左側肢體半癱，家人緊急送醫，並轉送中國醫藥大學新竹附設醫院急診，發現是出血性中風，經開刀治療，病人術後恢復情形良好，該院神經外科主任黃祥銘提醒，腦中風病程變化大，把握最佳時機就醫，可獲得良好療效。

中國醫院大學新竹附設醫院17日門診、急診同時營運，18日即收治劉姓男子，黃祥銘表示，劉男過去沒有中風病史，18日當天起床時，發現左側手腳無力，先前往當地醫院，被評估病況緊急，因此又立即轉送中醫大附設醫院。

劉男當時在急診經初步檢查，判斷為右腦缺血，立即由神經外科接手，開刀清除腦中約70cc的血塊。黃祥銘表示，劉男術後恢復良好，24日已由加護病房轉至普通病房，原本舉不起的左手與左腳，已可舉起。

劉男目前開始復健，他說，因平日喜歡吃焢肉，幾乎一天要吃1斤，18日當天起床跌倒後，還以為是舊疾復發，未料竟是腦中風，由於其父也曾中風，他也警惕自己未來要改變飲食習慣，多攝取蔬果。

中醫大新竹附設醫院長陳自諒說，過去新竹地區的大型醫療機構不足，腦中風患者常需轉至外縣市就醫，易影響黃金治療期，而該院目前有急重症中心、腦中風中心，患者可掌握黃金治療期就醫。

黃祥銘表示，依據衛生福利部統計，腦血管疾病一向是國人十大死因的第2到第4名，腦中風也是新竹縣2015、2016年十大死因的第3名，因病程變化會，即時就醫可降低中風患者死亡及後遺症。

黃祥銘也提醒，中風可能導致突然的虛弱無力、感覺喪失，或是出現說話、視力、行走困難，患者可能會頭痛，也可能無痛感，可用口訣「FAST」（face, arm, speak, time）來識別中風警告訊號，一旦家人或自己出現相關症狀，應盡早送急診。

(中時 )

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