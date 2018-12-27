南屯豐樂里長蔡奇洲親力親為 強調和諧是王道

2018年12月27日 17:52 中時 黃國峰

台中市第三屆里長在前天正式上任，南屯區豐樂里新上任的里長蔡奇洲27日在呼呼北風中，東奔西跑，一下子與市府人員會勘大樓停車位問題、一下子又協調歌唱場所的開門問題、一會兒又上里民家裡，只為讓他認識新里長，蔡奇洲表示，萬事起頭難，現階段只有，親力親為除熟悉地方事物外，也讓里民熟悉他。

競選時即已和諧、敬老、禮貌、快樂八字作為核心理念的蔡奇洲，同時也是社團法人台中市瑤池文教社服協會、社團法人慈蓮愛心協會二個社團創會理事長，一直默默行善、服務地方，友人建議他出來選里長，本來沒意願，經過一年的考慮，秉持著也是服務社會的想法而參選。

其實從二大協會平常就照顧了許多弱勢族群與獨居老人，數度舉辦關懷弱勢家庭物資發放活動，每次都有數百戶弱勢家庭受到協助，許多民眾感受到他的慈悲及用心，所以不少人主動且義務的奔走，幫他助選，而有更多是隱性的支持者，認同牠的和諧、禮貌、行善等理念而默默支持。

蔡奇洲表示，現在首要任務是維持里內和諧，例如活動中心的歌唱教室，以往鑰匙是由特定人持有，但這造成徇私的情形，現在我把鑰匙收回，這樣做一定有人不高興，這就是我要去學習，惡言來的時候，心態要做調整，唯一不變的就是心要靜，盡量維持里內公平和諧，以後會多傾聽里民心聲，讓社區環境更為祥和、幸福。

(中時 )