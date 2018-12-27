大墩國小祈福周 煮湯圓加舞台劇超熱鬧

2018年12月27日 17:54 中時 黃國峰

台中市大墩國小歲末祈福活動，適逢冬至，師生家長們一起做湯圓，圓滿團圓。（黃國峰翻攝）

台中市大墩國小歲末舉行感恩祈福會，衛道團彩虹劇團演出與小朋友互動。（黃國峰翻攝）

每年的十二月，大墩國小一年一度感恩祈福活動又來了，整整一周，快樂的氣氛瀰漫整個校園，除了寫下祈福卡，適逢冬至，有老師帶領學生煮出色彩繽紛的甜湯圓，感恩祈福活動上，有舞蹈表演、直笛吹奏聖誕組曲，還有「麋鹿」現身，再加舞台劇，活動一波波、高潮迭起，熱鬧非凡，讓全校師生留下美好的回憶。

歲末祈福活動，最重要的就是寫下滿滿願望、感恩的祈福卡，不同以往掛聖誕樹，今年改貼在珍珠板上，統一在藝文走廊展出，提供師生觀摩與學習，又適逢冬至，一年四班導師謝嘉珊帶領學生與家長，選用薑黃、蝶豆花、麻薏、胡蘿蔔等天然食材，煮出一鍋色彩繽紛，充滿喜氣的甜湯圓，讓湯圓不再是金銀兩色而已，小朋友個個吃得一碗接一碗。

最後重頭戲來臨，感恩祈福會在活動中心舉行，輔導室主任江孟聰特別穿著綁有兩條辮子的聖誕裝擔任司儀，由街舞社熱舞拉開序幕，接著六年級30位小朋友以直笛一連吹出五首聖誕組曲，歡樂氣氛中，六年級吳安崙扮的麋鹿坐著折疊推車緩緩入場，引起一陣騷動，搞笑模樣，吸引全校目光。過程中大墩國小施富薇校長也與家長會長蔡佳燕以及教育志工隊長廖妍婷等扮演聖誕老公公發送糖果。

最後延續傳統，由衛理公會台中衛道團彩虹劇團演出2018聖誕劇《Dr.萊爾的神奇百科》，藉此劇描繪人性的善，而期望小朋友能是「善」的引導者，適時幫助周遭需要幫助的人，期待「感恩」之心能深植學生的腦海裡。

(中時 )