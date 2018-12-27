大墩國小祈福周 煮湯圓加舞台劇超熱鬧

台中市大墩國小歲末舉行感恩祈福會，小朋友扮的麋鹿坐著推車繞場，引起全場小朋友的注目。（黃國峰翻攝）

友善列印
中時
台中市大墩國小歲末祈福活動，適逢冬至，師生家長們一起做湯圓，圓滿團圓。（黃國峰翻攝）
台中市大墩國小歲末舉行感恩祈福會，衛道團彩虹劇團演出與小朋友互動。（黃國峰翻攝）

每年的十二月，大墩國小一年一度感恩祈福活動又來了，整整一周，快樂的氣氛瀰漫整個校園，除了寫下祈福卡，適逢冬至，有老師帶領學生煮出色彩繽紛的甜湯圓，感恩祈福活動上，有舞蹈表演、直笛吹奏聖誕組曲，還有「麋鹿」現身，再加舞台劇，活動一波波、高潮迭起，熱鬧非凡，讓全校師生留下美好的回憶。

歲末祈福活動，最重要的就是寫下滿滿願望、感恩的祈福卡，不同以往掛聖誕樹，今年改貼在珍珠板上，統一在藝文走廊展出，提供師生觀摩與學習，又適逢冬至，一年四班導師謝嘉珊帶領學生與家長，選用薑黃、蝶豆花、麻薏、胡蘿蔔等天然食材，煮出一鍋色彩繽紛，充滿喜氣的甜湯圓，讓湯圓不再是金銀兩色而已，小朋友個個吃得一碗接一碗。

最後重頭戲來臨，感恩祈福會在活動中心舉行，輔導室主任江孟聰特別穿著綁有兩條辮子的聖誕裝擔任司儀，由街舞社熱舞拉開序幕，接著六年級30位小朋友以直笛一連吹出五首聖誕組曲，歡樂氣氛中，六年級吳安崙扮的麋鹿坐著折疊推車緩緩入場，引起一陣騷動，搞笑模樣，吸引全校目光。過程中大墩國小施富薇校長也與家長會長蔡佳燕以及教育志工隊長廖妍婷等扮演聖誕老公公發送糖果。

最後延續傳統，由衛理公會台中衛道團彩虹劇團演出2018聖誕劇《Dr.萊爾的神奇百科》，藉此劇描繪人性的善，而期望小朋友能是「善」的引導者，適時幫助周遭需要幫助的人，期待「感恩」之心能深植學生的腦海裡。

(中時 )

南屯豐樂里長蔡奇洲親力親為 強… 全台跨年唯一雙主場在台中 伍佰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。