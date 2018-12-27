全台跨年唯一雙主場在台中 伍佰、盧廣仲飆歌

台中市政府新聞局27日舉行「2019台中市跨年晚會雙主場」記者會！歡迎大家踴躍到台中跨年。（陳世宗攝）

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全台跨年唯一雙主場在台中！台中市跨年晚會將分別於后里麗寶樂園第二停車場「2019依舊幸福 花現台中跨年晚會」，及台中圓滿戶外劇場暨文心森林公園「搖滾台中 2019台中跨年音樂祭」，以雙主場方式盛大舉行。邀請伍佰、盧廣仲、四分衛、台中在地樂團等超強卡司接力演唱，后里現場更有跨年倒數摩天輪燈光秀！

台中市政府新聞局27日舉行「2019台中市跨年晚會雙主場」記者會！市長盧秀燕說，再過幾天就要迎接2019年，今年台中市跨年晚會是全台唯一的雙主場，有王牌主持人阿Ken、王牌的承辦單位、王牌的卡司；包括四分衛、八三夭、滅火器、麋先生、伍佰、安心亞、艾怡良等，台中在地許多獨立樂團也參與演出，堅強陣容，歡迎踴躍到台中跨年。

盧秀燕感謝演藝界好友一起為台中帶來美好的跨年晚會，她並在記者會中貼心送上紅色圍巾給當晚的主持人阿Ken，感謝他多年替台中主持跨年晚會，后里風較大，希望他要記得做好保暖。

四分衛樂團團長虎神、主唱阿山表示，很開心參加今年台中的跨年晚會，並與在地許多樂團齊聚，既興奮又期待；安心亞也提到，去年在台中跨年感受到大家滿滿的熱情，今年服裝設計特地選擇「透視風」，要再次帶給大家驚艷的感覺。

「2019台中跨年晚會」雙主場，分別是后里現場「2019依舊幸福 花現台中跨年晚會」，將於12月31日晚上6時在麗寶樂園第二停車場舉行，以及台中現場「搖滾台中 2019台中跨年音樂祭」，12月30日、31日下午1時在圓滿戶外劇場暨文心森林公園舉辦。

「后里現場」跨年時刻將有搖滾天王伍佰陪倒數，壓軸演出則有金鐘金曲大贏家盧廣仲、唱跳才子鼓鼓呂思緯陪大家迎新年；另外還有亞洲天團八三夭、今年最火紅的金曲最佳新人茄子蛋、同是台中人的性感天后安心亞、金曲歌后艾怡良、陳芳語等超強歌手。

「台中現場」搖滾台中除堅強藝人卡司，更以台中在地樂團為特色，規劃三大特色舞台，包括以亞洲指標性樂團演出的主舞台Flora舞台、各國多元曲風樂團演出的Green舞台、以及以亞洲徵選入選樂團演出的Sound舞台，近50組來自6個國家地區的樂團匯演，有八三夭、滅火器、閃靈、麋先生等樂團一起狂歡，還有多位深受大家喜愛的日本、南韓樂團齊聚台中。

今年「后里現場」將搭配亞洲指標摩天輪「天空之夢」，利用最新的擴增實境技術，打造110秒炫彩奪目燈光秀，融入繽紛花卉意象，成為全台唯一的「跨年倒數燈光秀」。跨年晚會當天除兩個活動現場外，在台灣大道市政大樓府前廣場也將設置轉播現場，可以同步收看后里現場的表演，並透過三立都會台、中視、廣播電台及網路等多元頻道同步直播。民眾也可以在Youtube觀看台中現場直播，同步感受現場的熱鬧氛圍。

新聞局指出，活動期間場地周邊將進行交通管制，呼籲多利用大眾運輸工具前往活動會場，避免壅塞；市府在后里現場規畫4條接駁專車路線，總計有140台接駁車分別從后里火車站、花博神岡停車場、花博外埔停車場、秋紅谷公園（朝富路、市政北七路口）往返麗寶樂園。

台中市政府將於108年1月1日上午7時至9時在市府台灣大道府前廣場舉行元旦升旗典禮，盧市長將帶領新市府團隊，與民眾共同歡慶元旦、迎接新年，歡迎踴躍參加。

(中時 )

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