國際郵輪客破120萬人 林右昌：帶動基隆觀光產值60億！

來台的國際郵輪客突破120萬人次，其中光基隆港的國際郵輪客有超過93萬人次，基隆市長林右昌指出，將會帶動基隆觀光產值超過60億元。（張穎齊翻攝）

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來台的國際郵輪客27日突破120萬人次，而第120萬人次的幸運兒朱孟榮小姐（右），獲得寶瓶星號3天2夜雙人艙房的大獎。（張穎齊攝）
台灣港務公司今（27）日在基港大樓舉行記者會，歡慶來台的國際郵輪客突破120萬人次，基隆市長林右昌（左四起）、基隆港務分公司總經理劉詩宗、麗星郵輪副總裁劉曉寧、立委蔡適應均現身參與。（張穎齊翻攝）

台灣港務公司今（27）日在基港大樓舉行記者會，歡慶來台的國際郵輪客突破120萬人次，其中光基隆港的國際郵輪客有超過93萬人次，基隆市長林右昌表示，若包括兩岸渡輪在內，基隆港帶動相關觀光產值突破60億，對於帶動基隆產業發展效益越來越明顯。

台灣港務公司去年也在基隆港舉辦國際郵輪客破百萬人次的記者會，當時現場由前交通部長賀陳旦主持，台灣港務公司前董事長吳宏謀也到場，但今年卻沒有任何中央官員前來，現場較為冷清，不過仍有基隆港務分公司總經理劉詩宗主持，林右昌、立委蔡適應、麗星郵輪副總裁劉曉寧蒞臨。

林右昌表示，基隆港去年拿下亞洲最佳郵輪母港，來台的郵輪客在27日突破120萬人次，另根據基隆港務分公司統計，基隆港今年單就國際郵輪旅客數即已超過93萬，加計兩岸渡輪將超過97萬，僅就郵輪而言，基隆港約佔全台93％，成績相當亮眼。

林右昌說，感謝交通部在去年突破法令規定，讓台灣籍員工開始進入麗星郵輪工作，公主郵輪明年起也會雇用臺籍員工；此外，港務公司也努力在東西岸進行旅客空間整建，希望第一階段工程能夠順利在明年8月底完工，屆時就有一個新的旅客大樓。

值得一提的是，記者會中也邀請到第120萬人次的幸運兒朱孟榮小姐，朱小姐剛從麗星郵輪返台，與前後2位幸運兒都可獲得寶瓶星號3天2夜雙人艙房的大獎。

台灣港務公司也宣布，加碼投資東、西岸旅客中心的擴建及整建，預計在明、後年可以陸續完工，希望有效提升服務品質，躋身亞洲標竿郵輪母港之列。

(中時 )

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