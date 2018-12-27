Curry 6簽名鞋絕美霓虹配色 翻轉柯勢力

勇士球星柯瑞的全新代言戰靴即將上市。(UA提供)

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中時電子報
Curry 6簽名鞋全新主打色「Fox Theater」。(UA提供)

勇士球星柯瑞(Stephen Curry)以長程三分投射作為主要進攻手段，曾被媒體批評不夠穩定、出手選擇不合理，甚至破壞了傳統比賽觀賞性。但當他連兩年舉起NBA總冠軍獎盃，意味著他正式向全世界證明，改變比賽的唯一方式是先破壞它，而這並非出於不尊重傳統，而是基於他對籃球最深的愛。

因此UNDER ARMOUR攜手柯瑞推出新世代籃球鞋「Curry 6簽名鞋」，以「翻轉柯勢力(Ruin The Game)」傳達柯瑞對籃球的熱愛，堅持找到適合自己的進攻方式，從而翻轉NBA進攻生態的傳奇。

UNDER ARMOUR設計師 Leon Gu 表示，「柯瑞平均每場比賽跑動的距離達2.6英里(約4公里)，奔跑強度相當於每月跑一場馬拉松，這也是柯瑞想要為自己設計一雙更像跑鞋的球鞋的原因。我們加入全掌HOVR中底科技，更滿足柯瑞場上需求，發揮最佳運動表現。」

新世代籃球鞋「Curry 6簽名鞋」。(UA提供)

Curry 6簽名鞋搭載UA獨家頂級HOVR中底科技，提供長時間地緩衝與能量回饋，減緩長距離跑動對雙腳的負擔；分割式外底結構提供良好操控感與抓地力，Speed Plate科技鞋底則穩固腳趾動能，讓每次突破擁有更佳的腳掌運作的順暢感。

2019年1月4日首波推出主打色「Fox Theater」，配色靈感源自美國奧克蘭市中心最具代表性的劇院之一「福斯劇院(The FOX)」，美式霓虹色彩，呼應劇院入夜後時外牆閃爍的絕美樣貌，而更深層的意涵則在於劇院與柯瑞擁有著共同成就。

始於1928年的福斯戲院，曾因故停止營運，2009 年重建，同年柯瑞加盟金州勇士，成為復興奧克蘭的希望，兩者同為這座城市過去、現在與未來的象徵。福斯劇院標志著奧克蘭努力成為灣區創意中心的轉折點，更見證10年來柯瑞 帶領勇士3度為奧克蘭地區帶來總冠軍榮耀，翻轉人們對打籃球方式的理解。

(中時電子報)

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