勞動部開會討論鬆綁七休一要件 應找工會表達意見

2018年12月27日 18:20 中時 王思慧

勞基法「鬆綁七休一」、「縮短輪班間隔」等，目前需由中央目的事業主管機關、勞動部審議，決定是否適用於某行業勞工。勞動部應立委要求，提出例外彈性的審議要件及SOP，今（27）日下午開會討論。會議中勞方應找具代表性工會出席表達意見，也可使用問卷瞭解勞方看法，釐清勞方顧慮和考量。

勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，今天會議找了相關部會，包括衛福部、交通部、內政部、文化部及經濟部，開會討論釐清申請範圍業別，什麼樣的情況下算例外，有助於後續申請。會議中針對勞資雙方徵詢討論，在勞方部分須有代表性，原則上是找相關工會，若有的業別沒有工會，希望找到實際從事該職業的勞工，釐清勞方的顧慮和考量。

黃維琛說，所有勞資雙方意見也要有充分溝通時間，反對意見也要列舉，評估的過程中，申請範圍具體理由，送過來資料要寫得很清楚，一併附上相關資料，反對意見評估後最後做出來決定為何，來做釐清溝通，更有利後續判斷。審議步驟大致分為，第一階段事業主管機關提交，第二勞動部收件，第三階段召開勞資會議，最後是勞工同意，一個個關卡都有各自要處理的部分，會議中各部會都有分享溝通勞資雙方的甘苦談，提供寶貴意見。

在勞方部分，黃維琛表示，沒有特別強調要有幾位勞工，蒐集意見形式不拘，找到人說明是最好，若時間充足也可透過問卷調查，有助於判斷；若一次會議還沒辦法釐清，開第二次甚至第三次會議釐清也都可以。會議結論有公告，在明年1月10日前可補充意見再整合。

在這次客運鬆綁七休一部分，交通部送來的資料有呈現正反意見，在24日會議中反方有提出保留意見討論，因擔心鬆綁後變成常態而濫用，提出必須在特定時間內才適用，也要有配套。勞動部及交通部會聯合稽查，現在就等交通部提出配套，春節鬆綁措施需要預告，再蒐集意見後，經法規會公告。

(中時 )