連結8371公里的愛 收養家庭帶孩子回到出生地

2018年12月27日 18:11 中時 林和生

「偉偉從瑞典回來了」屏東家扶寄養父母蔡振興、杜淑蕙全家與偉偉的收養家庭Palmaeus夫婦在屏東家扶相見歡，2個家庭即興奮又感動。

家扶社工督導黃淑玲指出，偉偉(化名)因家庭因素於103年5月由政府寄養安置於屏東家扶寄養家庭，當時偉偉才5個月大，原生家庭同意出養偉偉，並在105年12月由瑞典的Palmaeus夫婦收養。

Palmaeus夫婦2年後帶著偉偉回台灣尋根，探望偉偉想念的寄養爸媽，讓寄養父母蔡振興、杜淑蕙直呼感動。

杜淑蕙說，自己照顧過14名寄養童，都是從初生兒就接手照顧，已有5名孩子出養(2名國內、3名國外)，偉偉是第1位回來探望的，其長子蔡孟勳亦特別請假和偉偉相見歡。收養父母Palmaeus夫婦說，偉偉開始在瑞典生活時，經常提到「哥哥」，這天2人擁抱，哥哥感動地掉下淚。

4歲的偉偉已聽不懂中文，當蔡振興、杜淑蕙以手機打開偉偉小時候的照片時，偉偉好高興，以瑞典話向收養父母說著照片裡的事情。Palmaeus夫婦說，當他們與偉偉討論要帶他回台灣，並和寄養父母見面時，偉偉童言童語地說「那是My Taiwan」，他可以當導遊帶收養父母遊台灣。

Palmaeus夫婦與孩子將停留台灣1周，要帶著孩子在台灣旅遊。Palmaeus夫婦亦有收養1名來自肯亞的男童，比偉偉大3歲，Palmaeus夫婦表示，他們也曾帶收養長子回肯亞過，Palmaeus夫婦認為讓收養童認識了解、並認同自己的出生地非常重要，孩子成長會因此更定定。

Palmaeus夫婦也向寄養父母約定，將會再帶偉偉回台灣探望他們，讓偉偉一直記得台灣的人事物。

(中時 )