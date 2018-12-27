金爵獎、竹葉青盃接連奪冠 志中學餐飲管理科技冠群英

2018年12月27日 18:13 中時 李義

中華民國國際調酒協會主辦的全國最大的調酒盛事「第22屆金爵獎國際調酒比賽」與「第6屆玉山竹葉青盃全國調酒大賽」，全國調酒好手共聚一堂。立志中學餐飲管理科學生技壓群雄，連連奪獎。

餐飲科洪心茹主任、葉姿汶導師及陳俊燊老師帶領的調酒隊，在這兩項餐飲相關的重大比賽，接連奪冠，於金爵獎共奪下2冠軍1季軍5銅牌5佳作佳績，竹葉青盃則榮獲2冠軍1亞軍及2佳作殊榮。

金爵獎國際調酒大賽是台灣調酒選手相當重視的一場國際賽事，今年有來自27國世界頂尖調酒師近千人參加，互相觀摩切磋技能。

競賽方式將全部採取國際調酒比賽標準，選手進入決賽時須以1分鐘英文介紹創造酒的理念，將納入評分標準。

立志中學餐飲管理科三年級的潘思予奪下國產傳調酒組冠軍，二年級的莊凱翔榮獲花式調酒組冠軍，三年級的謝凱翔則獲得花式調酒組季軍；奪冠的莊凱翔說：「高一加入調酒隊時，自己總是學得最慢的那一個，很感謝教練陳俊燊老師及謝凱翔學長的鼓勵與不放棄的總一次又一次的提點學得很慢的我，今天才能有這成績，還能超越了學長，讓我真的很開心。」

於嘉義酒廠舉辦的第6屆竹葉青盃調酒比賽，今年首次結合若竹兒園遊會及民雄文教基金會健走活動，讓民眾除感受如嘉年華會般的酒廠活動外，還能做愛心、顧身體。

立志中學餐飲管理科則在此次的競賽中，分別由謝凱翔奪得花式調酒三年級組冠軍，莊凱翔榮獲花式調酒二年級組冠軍，兩位選手再次為校爭光，技冠群英。

謝凱翔說：「這個比賽對我們最大的挑戰是比賽時必須使用指定的酒作為比賽的基底，但平常在學校我們是被嚴禁使用含有酒精的原物料，所以練習時必須模擬假想，還需精準掌握比例，才能在比賽呈現出預期的作品。」

立志能接連奪冠，校長江澈表示，立志餐飲管理科在近年積極發展Maker創新課程及三師四隊，培育桌邊烹調師、咖啡師及侍酒師，發展調酒、烘焙、中餐及餐服四大競賽團隊；學校投入資源，招聘優質專業師資團隊，給予學生發揮的舞台。今日的成績可說是給孩子們努力的肯定，也是給學校教師們付出的回饋。

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(中時 )