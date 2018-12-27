鱷魚服飾原廠廠拍 彰化場28日起連續引爆5天

鱷魚服飾原廠廠拍彰化場28日將連爆5天。（鐘武達攝）

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鱷魚服飾原廠廠拍28日登場，廠家27日總動員布置。（鐘武達攝）

號稱國內單一服飾品牌規模最大的「鱷魚原廠廠拍」將從28日起連續5天在埤頭鄉沙崙路埤頭廠登場，總代理台灣勁越公司總經理許俊龍表示，今年因景氣與選舉，服飾產業的業績欠佳，但預料消費者將趁著年終特賣一次買個夠， 估計5天將吸引超過3萬人潮。

許俊龍說，過去幾年國內景氣不佳，偏又遇上冬季都是暖冬的天候，幾乎所有百貨公司的業績都消退，服飾專櫃也一樣，尤其今年又遇上選舉，消費者將更多時間轉移到選舉活動，以致服飾業在下半年度的業績更是雪上加霜，這也印證服飾產業的興旺要靠「天氣」與「景氣」。

不過，許俊龍強調，儘管消費者平時添購服飾的頻率減少，但歲末年終之際，還是會選擇添購新裝，此時，業界的廠拍活動優惠促銷 ，往往還是能吸引搶購的人潮。

今年鱷魚原廠廠拍特別企劃，全系列商品包括男女休閒服飾、童裝、休閒鞋、皮件、寢飾、內著、帕襪等，數十萬件商品將以超低價1折起進行拋售，消費滿5千再送3百元折價券，再加摸彩券1張；另外還提供包括「OSIM暖足樂美腿機」，「虎牌 微電腦多功能電子鍋」等大獎等，獎品總值超過350萬元！

鱷魚原廠廠拍，埤頭工廠2018年12月28日至2019年1月1日，上午9點30分至下午5點，彰化縣埤頭鄉豐崙村沙崙路439號。

(中時 )

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