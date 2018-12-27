高師大拓展運產新領域 原民專班暨飛輪教室揭牌

2018年12月27日 18:22 中時 李義

國立高雄師範大學有來自10族196位的原住民學生，學校除獲教育部經費補助於105年1月成立「原住民族學生資源中心」外，更於近年陸續規畫成立「藝術產業學士原住民專班」、「運動競技與產業學士原住民專班」、「語言與文化學士原住民專班」，期望聚焦孕育具有藝術、運動、語文等原住民專業人才，為傳承臺灣原住民文化與相關產業播種耕耘。

「運動競技與產業學士原住民專班」是全台唯一首創，於107年8月1日成立，目前已有36位大一新鮮人，在高師大接受運動競技與產業相關專業課程的培育。

為配合「高師大飛輪教室」的成立啟用，特別舉行「運動競技與產業學士原住民專班暨飛輪教室」揭牌典禮，儀式由校長吳連賞親自主持，邀請副校長王政彥、學務長方德隆、總務長蔡俊賢、研發長謝建元、體育系主任朱嘉華、事經系主任李昭蓉、運產班主任潘倩玉、公關執行長鄂見智及多位體育系教授等人與會見證。

並在運產班原民生的流行與傳統美妙樂聲，以及本校碩士班2016年奧運儲訓自行車選手林怡如的虛擬遊太魯閣領騎下，共同完成隆重的揭牌與啟用儀式。

校長吳連賞致詞表示，圖書館資源的豐富與體育運動中心設備的完善是建置大學校園非常重要的指標。近年來高師大在推展社區運動專業課程不遺餘力，不僅已成為運動i臺灣的重要發展熱點，未來更會挹注經費修整充實校園體育運動設施，相信飛輪教室的設立，是高師大邁向成立「體育運動發展中心」的重要起步，再加上原住民運產班專業人才的培養，將能積極開拓各種運動產學合作的發展空間，擴展原住民學生在體育運動領域就業市場的競爭力，讓高師大成為「運動產業」新領域的搖籃與先鋒。

(中時 )