阿里山遊覽車超速撞機車 23歲騎士慘死

阿里山遊覽車超速　迎面撞騎士臉凹陷慘死
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中時
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阿里山公路台18線32公里處，發生一起陸客團遊覽車與摩托車正面撞擊的死亡車禍。（張亦惠翻攝）
遊覽車車頭被撞破一個大洞。（張亦惠翻攝）
周姓男子凌晨0點左右租用摩托車的身影。（張亦惠翻攝）

27日上午近10點，阿里山公路台18線32公里處，發生一起陸客團遊覽車與摩托車正面撞擊的死亡車禍，摩托車幾乎全毀，84年次的周姓機車騎士當場沒有生命跡象，安全帽內都是血，送往嘉義市聖馬爾定醫院急救後，宣告不治，41歲張姓司機則被依業務過失致死罪送辦。

遊覽車上是來自山東的陸客團，含駕駛共18人，張姓駕駛表示，事故發生時，正跨越中線要超車，時速約有80公里左右，高於該路段限速60公里，遠遠就看到摩托車駕駛迎面而來，摩托車駕駛看起來也嚇到，雙方皆來不及煞車，最後摩托車直接衝撞上巴士。警方依據該車行車記錄盤顯示，當時時速確為70至80公里間，依法立即舉發。

警方表示，周姓男子是長榮大學四年級學生，一人獨自上阿里山看日出，凌晨0點左右在嘉義市區租了一台125cc的摩托車後，2時許抵達阿里山森林遊樂區，孰料下山時竟遇上死亡車禍。

警方表示，摩托車車頭恰好撞入遊覽車的車頭底，整台撞成廢鐵，遊覽車車頭也被撞破一個大洞，出動拖吊車協助，才將摩托車從車頭底下拉出來，遊覽車公司後續派送另一台車輛接駁車上旅客，張姓司機則被依刑法第276條業務過失致死罪移送法辦。

(中時 )

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